HABER

Türk ve Suriyeli öğrenciler kampüsteki ağaçlara kuş yuvaları yerleştirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.04.2018 11:07 | Son Güncelleme

Şanlıurfa Harran Üniversitesinde okuyan Türk ve Suriyeli öğrenciler, doğal yaşama katkıda bulunmak amacıyla kampüs alanındaki ağaçlara ahşap kuş yuvaları yerleştirdi.

Şanlıurfa Harran Üniversitesinde okuyan Türk ve Suriyeli öğrenciler, doğal yaşama katkıda bulunmak amacıyla kampüs alanındaki ağaçlara ahşap kuş yuvaları yerleştirdi. Yuvaları boyayan öğrenciler, ağaçlara çıkarak tel ve zımba yardımıyla yuvaları monte etti.
Harran Üniversitesi Osmanbey Yerleşkesinde doğal yaşama katkıda bulunmak amacıyla ’Bir yuva da sen kur’ projesi kapsamında bir etkinlik düzenlendi. Türk ve Suriyeli öğrencilerin katıldığı etkinlikte, ahşap kuş yuvaları öğrenciler tarafından rengarenk boyandıktan sonra ağaçlara tel ve zımba yardımıyla monte edildi. Çalışmayla kuşların ağaçlarda kendilerini güvende hissedebileceği ve yumurtalarını da rahatlıkla koruyabileceği yerlerin oluşturulması hedefleniyor. İnsan elinin ulaşamayacağı noktalara konulan kuş yuvalarıyla, kuşların keskin hava şartlarından da korunacağı belirtiliyor.
Harran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Resim İş Öğretmenliği Bölümü Öğretim Görevlisi Necla Tosmur, hazırladıkları projeyle Türk ve Suriyeli öğrencilerin kaynaşmalarını sağlamanın yanı sıra evrensel yaşam haklarına, ekolojik dengeye dikkat çekerek duyarlılığın artırılmasını amaçladıklarını söyledi. Tosmur, ayrıca proje kapsamında veteriner desteğiyle kuşların yuva kurma, yumurtlama ve yavrulama dönemlerinin gözlemleneceğini ve rapor edileceğini de sözlerine ekledi.

Çalışma renkli görüntülere sahne oldu
Türk ve Suriyeli öğrencilerin de kaynaşma imkanı bulduğu çalışmaya, üniversiteli bir grup öğrenci de canlı müzikle destek verdi. Suriyeli öğrencilerden Christina Halil, kuşlara çok önem verdiğini belirleterek, projede olmanın sevincini yaşadığını söyledi. Halil, "Kuşlara çok önem veriyorum. Kuşları çok sevdiğim için onlara ev yapıyorum" diye konuştu.

Türk ve Suriyeli öğrenciler kampüsteki ağaçlara kuş yuvaları yerleştirdi

1 / 6

Türk ve Suriyeli öğrenciler kampüsteki ağaçlara kuş yuvaları yerleştirdi

Türk ve Suriyeli öğrenciler kampüsteki ağaçlara kuş yuvaları yerleştirdi
2 / 6

Türk ve Suriyeli öğrenciler kampüsteki ağaçlara kuş yuvaları yerleştirdi

Türk ve Suriyeli öğrenciler kampüsteki ağaçlara kuş yuvaları yerleştirdi
3 / 6

Türk ve Suriyeli öğrenciler kampüsteki ağaçlara kuş yuvaları yerleştirdi

Türk ve Suriyeli öğrenciler kampüsteki ağaçlara kuş yuvaları yerleştirdi
4 / 6

Türk ve Suriyeli öğrenciler kampüsteki ağaçlara kuş yuvaları yerleştirdi

Türk ve Suriyeli öğrenciler kampüsteki ağaçlara kuş yuvaları yerleştirdi
5 / 6

Türk ve Suriyeli öğrenciler kampüsteki ağaçlara kuş yuvaları yerleştirdi

Türk ve Suriyeli öğrenciler kampüsteki ağaçlara kuş yuvaları yerleştirdi
6 / 6

Türk ve Suriyeli öğrenciler kampüsteki ağaçlara kuş yuvaları yerleştirdi

Türk ve Suriyeli öğrenciler kampüsteki ağaçlara kuş yuvaları yerleştirdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Adriana Lima'dan olay poz! Önce paylaştı sonra kaldırdı

Adriana Lima'dan olay poz! Önce paylaştı sonra kaldırdı

Son dakika! ABD gece yarısı Suriye'yi vurdu! Operasyon sonrası Esad ilk kez görüntülendi

Son dakika! ABD gece yarısı Suriye'yi vurdu! Operasyon sonrası Esad ilk kez görüntülendi

ABD, İngiltere ve Fransa ile birlikte Suriye'yi vurdu! Trump dünyaya duyurdu: Saldırı emrini verdim

ABD, İngiltere ve Fransa ile birlikte Suriye'yi vurdu! Trump dünyaya duyurdu: Saldırı emrini verdim

Son dakika! Türkiye'den ABD'nin Suriye operasyonuna ilk tepki

Son dakika! Türkiye'den ABD'nin Suriye operasyonuna ilk tepki

Rusya'dan Suriye'ye başlatılan operasyona ilişkin ilk açıklama: Karşılıksız kalmayacak

Rusya'dan Suriye'ye başlatılan operasyona ilişkin ilk açıklama: Karşılıksız kalmayacak

Arap şeyhinin oğluyla yemek yemişti! Chloe Loughnan’dan ilk açıklama geldi

Arap şeyhinin oğluyla yemek yemişti! Chloe Loughnan’dan ilk açıklama geldi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Matematik öğretmeni 9 kız öğrenciye bunları yaptı

Matematik öğretmeni 9 kız öğrenciye bunları yaptı

Fetullah Gülen imzalı toprağa gömülmüş saatler bulundu!

Fetullah Gülen imzalı toprağa gömülmüş saatler bulundu!

Cinsel istismar davasında anneden kan donduran açıklama: Kızım beni kıskanıyor!

Cinsel istismar davasında anneden kan donduran açıklama: Kızım beni kıskanıyor!

Hastanedeki skandalda yeni gelişme

Hastanedeki skandalda yeni gelişme

Sayısal Loto sonuçları 14 Nisan: Büyük ikramiye kaça bölünecek? (Milli Piyango Sayısal Loto 1118. hafta sonucu sorgula)

Sayısal Loto sonuçları 14 Nisan: Büyük ikramiye kaça bölünecek? (Milli Piyango Sayısal Loto 1118. hafta sonucu sorgula)

Son dakika! Türkiye'den ABD'nin Suriye operasyonuna ilk tepki

Son dakika! Türkiye'den ABD'nin Suriye operasyonuna ilk tepki

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.