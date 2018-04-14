Türk ve Suriyeli öğrenciler kampüsteki ağaçlara kuş yuvaları yerleştirdi

Şanlıurfa Harran Üniversitesinde okuyan Türk ve Suriyeli öğrenciler, doğal yaşama katkıda bulunmak amacıyla kampüs alanındaki ağaçlara ahşap kuş yuvaları yerleştirdi. Yuvaları boyayan öğrenciler, ağaçlara çıkarak tel ve zımba yardımıyla yuvaları monte etti.

Harran Üniversitesi Osmanbey Yerleşkesinde doğal yaşama katkıda bulunmak amacıyla ’Bir yuva da sen kur’ projesi kapsamında bir etkinlik düzenlendi. Türk ve Suriyeli öğrencilerin katıldığı etkinlikte, ahşap kuş yuvaları öğrenciler tarafından rengarenk boyandıktan sonra ağaçlara tel ve zımba yardımıyla monte edildi. Çalışmayla kuşların ağaçlarda kendilerini güvende hissedebileceği ve yumurtalarını da rahatlıkla koruyabileceği yerlerin oluşturulması hedefleniyor. İnsan elinin ulaşamayacağı noktalara konulan kuş yuvalarıyla, kuşların keskin hava şartlarından da korunacağı belirtiliyor.

Harran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Resim İş Öğretmenliği Bölümü Öğretim Görevlisi Necla Tosmur, hazırladıkları projeyle Türk ve Suriyeli öğrencilerin kaynaşmalarını sağlamanın yanı sıra evrensel yaşam haklarına, ekolojik dengeye dikkat çekerek duyarlılığın artırılmasını amaçladıklarını söyledi. Tosmur, ayrıca proje kapsamında veteriner desteğiyle kuşların yuva kurma, yumurtlama ve yavrulama dönemlerinin gözlemleneceğini ve rapor edileceğini de sözlerine ekledi.

Çalışma renkli görüntülere sahne oldu

Türk ve Suriyeli öğrencilerin de kaynaşma imkanı bulduğu çalışmaya, üniversiteli bir grup öğrenci de canlı müzikle destek verdi. Suriyeli öğrencilerden Christina Halil, kuşlara çok önem verdiğini belirleterek, projede olmanın sevincini yaşadığını söyledi. Halil, "Kuşlara çok önem veriyorum. Kuşları çok sevdiğim için onlara ev yapıyorum" diye konuştu.