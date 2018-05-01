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Türk ve Suriyeli yetimler birlikte eğlendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.05.2018 17:53 | Son Güncelleme

Batman'da İHH İnsani Yardım Derneği Batman Şubesince, "Yetim Dayanışma Günleri" programı kapsamında Türk ve Suriyeli yetimler için etkinlik düzenlendi

İHH İnsani Yardım Derneği Batman Şubesince Türk ve Suriyeli yetimler için etkinlik gerçekleştirildi.

Valiliğin katkılarıyla, "Yetim Dayanışma Günleri" programı kapsamında, "Yetim Gülerse Dünya Güler" sloganıyla Kıra Dağı mevkisinde gerçekleştirilen etkinlikte Türk ve Suriyeli yetimler doyasıya eğlendi.

Çeşitli ikramların yapıldığı etkinlikte çocuklar, kurulan oyun parkurlarında keyifli vakit geçirdi.

İHH İnsani Yardım Derneği Batman Şubesi Başkanı Hüseyin Şansi, dünyanın her yerinde yetim çocuklar ile aileler için dayanışma günleri tertiplediklerini belirtti.

Batman'da da bu kapsamda çocuklar için bir etkinlik gerçekleştirdiklerini dile getiren Şansi, Valiliğin katkılarıyla çocukların yüzünü güldürdüklerini aktardı.

Şansi, "Çocuklara oyuncaklar aldık. Yarışmalarımız ve ödüllerimiz olacak. Bu etkinlikler sürecek." dedi.

Suriyeli yetimlerden Hale Horşit, ülkelerindeki savaştan kaçarak Türkiye'ye geldiklerini belirterek, Batman'da bu etkinliğe katılmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Horşit, "Bugün burada oyun oynuyoruz, gülüyoruz. Artık savaş olmasın, çocuklar ağlamasın." diye konuştu.

Programa Batman Valisi Ahmet Deniz de katıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Batman Batman İHH batman kıra dağı "Yetim dayanışma günleri"

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