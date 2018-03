"Türk ve Yunan basınında İstanbul Rum toplumuna bakış açısı"

- "Türk toplumundaki bakış vatandaşlık haklarına daha çok vurgu yapan hale geliyor"

Etkinlikte konuşan Yetkin, basın ya da medya şeklinde tek ve homojen bir yapıdan söz etmenin mümkün olmadığını belirterek, şunları kaydetti:

"Çünkü çok çeşitli bakışların olduğu, çok çeşitli siyasi görüşlerin bulunduğu homojen olmayan bir medya yapısı var Türkiye'de. Bu da doğal. Dolayısıyla değişik yaklaşımlar söz konusu olabiliyor. Ana akım medya dediğimiz, toplumun daha merkez kısmını oluşturan, merkezdeki görüşleri oluşturan ve etki alanı daha yüksek olan gazete, televizyon, ajans gibi kuruluşlar ve günümüzde daha çok önem kazanmaya başlayan internet medyasına baktığımızda, geçmişe kıyasla daha olumlu bir yaklaşımın bulunduğunu söyleyebiliriz. Bununla neyi kastediyoruz? Son 20 yıl gibi bir süre alabiliriz. Burada Türk toplumundaki bakış giderek vatandaşlık haklarına daha çok vurgu yapan hale geliyor. Çok aykırı görüşler de ortaya çıkıyor. Her zaman saldırgan yaklaşımlar olacaktır. Bu dünyanın her ülkesinde de oluyor maalesef dünyamız giderek aşırı, radikal milliyetçiliğin yükselişte olduğu bir dönemde. Bu sadece iki komşu ülke için geçerli değil. Bu dünyanın pek çok ülkesi için Rusya'dan Amerika'ya, Çin'e, Hindistan'a her tarafta bazı Avrupa Birliği üyesi ülkeler arasında bile bunlar var. Dolayısıyla bunu bir kenara bırakarak söyleyelim, giderek daha fazla ve olumlu yönler öne çıkarılarak ana akımda medyada bir yaklaşım olduğunu söylemek mümkün."