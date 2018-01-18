Türk ve Yunan botları arasındaki hareketli anlar kamerada (2)

FIRTINADA SESSİZLİKBodrum açıklarındaki Kardak Kayalıklarında Türk ve Yunan sahil güvenlik botları arasında dün (çarşamba) yaşanan hareketlilik, kötü hava koşullarının da etkisiyle bugün görülmedi. Saatteki hızı 70 kilometreyi bulan fırtınanın hakim olduğu bölgedeki dalgaların yüksekliği ise 4 metreyi aştı. Sahil güvenlik botlarının denizdeki olumsuz hava yüzünden bağlı bulundukları limanlarda konuşlu oldukları belirtildi.
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