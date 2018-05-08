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Türk vekiller Etiyopya'da FETÖ'yü konuştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.05.2018 18:17 | Son Güncelleme

AK Parti İstanbul Milletvekili Sert ve AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Özkaya, Etiyopya'da temaslarda bulundu - Vekiller, Cumhurbaşkanı Teshome'yle Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) ait okulların devrini de görüştü

ADDİS ABABA (AA) - Etiyopya'da temaslarda bulunan Türkiye-Etiyopya Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Sert ve AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya, Cumhurbaşkanı Mulatu Teshome'yle Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) ait okulların devrini konuştu.

Başkent Addis Ababa'da Etiyopya Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Hirut Zemene, Ulaştırma Bakanı Siraj Fegessa ve Hükümet Sözcüsü Ahmed Shidie'yi ziyaret eden vekiller, Cumhurbaşkanı Teshome tarafından Milli Saray'da kabul edildi.

Cumhurbaşkanı ziyareti sonrasında AA muhabirine açıklamalarda bulunan Sert, toplantıda her iki tarafın da ilişkilerin geliştirilmesine yönelik görüş alışverişinde bulunduğunu dile getirdi.

Etiyopya'daki Türk şirketlerinin ve yatırımlarının da toplantıda masaya yatırıldığını ifade eden Sert, "Etiyopya'daki Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) ait okullar hakkında yardım talebinde bulunduk. Bu okullar konusunda yardım edeceklerini söylediler." diye konuştu.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Asheber Getnet de her iki tarafın toplantıda iş birliğini geliştirmek konusunda anlaşmaya vardığını dile getirdi. Getnet, "Ticaret, ekonomi ve yatırım ilişkilerinin derinleşmesi konusunda mutabakata varıldı." dedi.

- Askeri iş birliği de görüşüldü

Devlet Bakanı Zemene'yle yapılan toplantı sonrası AA muhabirine açıklamada bulunan Etiyopya Dışişleri Bakanlığı Kuzey ve Doğu Avrupa Direktörü Anteneh Tariku, iki ülke ilişkilerinin geleceğinin çok parlak olduğunu söyledi.

Ziyaretin bağların güçlenmesine önemli katkı sağladığını belirten Tariku, toplantıda ekonomik ve askeri iş birliğine vurgu yapıldığını dile getirdi. Tariku, Türkiye'nin Etiyopya ordusunun eğitimine ve kapasite gelişimine katkıda bulunabileceğini kaydetti.

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