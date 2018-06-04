Türk Yahudi Toplumu Edirne'de iftar verdi

EDİRNE (AA) - Türkiye Hahambaşılığı Vakfı ve Türk Yahudi Toplumu tarafından Selimiye Camisi yanında kurulan çadırda, yaklaşık bin 100 kişiye iftar verildi.

İftara katılan Edirne Valisi Günay Özdemir, gazetecilere yaptığı açıklamada, Selimiye gölgesinde iftar veren Türkiye Hahambaşılığı Vakfı ve Türk Yahudi Toplumu'na teşekkür etti.

Edirne'nin tarih boyunca farklılıklara ev sahipliği yapan bir kent olduğunu belirten Özdemir, "Edirne, tarih boyunca farklı inanç ve düşüncelerin birlikte yaşadığı, ortak yaşamın geliştiği bir şehir. Onun için bu kadim şehrimizde, bu kadim geleneklerimiz yaşatılıyor." dedi.

Musevi cemaatinin geçen yıllarda olduğu gibi bu sene de iftar verdiğini anımsatan Vali Özdemir "Selimiye'nin gölgesinde 30 gün boyunca hayırseverlerimiz tarafından iftar veriliyor. Bu gecede çok güzel bir iftar veriliyor. Bu iftarın bütün dünyadaki farklı inanç ve düşüncedeki insanların ortak yaşamanın nasıl olabileceğini Edirne'de, Türkiye'de görmeleri açısından güzel bir örnek olduğunu söyleyebilirim. Bu durumun tüm dünyaya örnek olmasını diliyorum. İnşallah ileride dünyaya barış ve huzur, adım adım bu şekilde gelecek." diye konuştu.