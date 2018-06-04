Türk Yahudi Toplumu, Selimiye Camii'nde iftar verdi

Edirne Valisi Günay Özdemir, Edirne'nin tarih boyunca farklılıklara ev sahipliği yapan bir kent olduğunu belirterek, "Onun için bu kadim şehrimizde bu kadim geleneklerimiz yaşatılıyor. Selimiye'nin gölgesinde 30 gün boyunca hayırseverlerimiz tarafından iftar veriliyor. Musevi Cemaatimiz geçen yıllarda olduğu gibi bu sene de iftar verdi. Bu iftarın bütün dünyadaki farklı inanç ve düşüncedeki insanların ortak yaşamanın nasıl olabileceğini Edirne'de, Türkiye'de görmeleri açısından güzel bir örnek olduğunu söyleyebilirim. Bu durumun tüm dünyaya örnek olmasını diliyorum. İnşallah ileride dünyaya barış ve huzur adım adım bu şekilde gelecek" dedi.

Türkiye Hahambaşılığı Vakfı ve Türk Yahudi Toplumu, bu yıl 4'ncü kez Selimiye Camii yanında kurulan çadırda iftar yemeği verdi. Edirne Valisi Günay Özdemir'in yanı sıra iftara Türk Yahudi Toplumu İshak İbrahimzadeh, Edirne Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt, Edirne Vakıflar Bölge Müdürü Osman Güneren, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Hicran Bali ile halk katıldı.

Engin ÖZMEN/EDİRNE,(DHA)- TÜRKİYE Hahambaşılığı Vakfı ve Türk Yahudi Toplumu, Selimiye Camii yanında Edirne Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanış Vakıf tarafından kurulan çadırda 110 kişiye iftar yemeği verdi.

Türk Yahudi Toplumu Başkanı İshak İbrahimzadeh de iftar yemeklerinin geleneksel hale getirerek bu yıl 4'ncüsünü düzenlediklerini ifade ederek şunları söyledi:

"Edirne'deki barış ve huzurun tüm ülkeye yayılmasını temenni ediyorum. Dördüncü senedir Edirne'de iftar sofrası kurmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu konuda bizlere yardımcı olan Edirne Valiliği'ne, Edirne Belediyesi'ne, Edirne Vakıflar Bölge Müdürlüğü'ne ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na çok teşekkür ediyoruz. Ne mutlu ki Edirne halkı da her geçen yıl iftar soframıza daha çok teveccüh gösteriyor. Böylelikle Edirne'de yaratılmış güzel havaya ve Edirne halkına teşekkür etme fırsatı buluyoruz. Umuyorum ki Edirne'den başlayan bu hava Türkiye'nin her metrekaresine yayılır ve bu mutluluk yaşanır. Katılım gösteren herkese çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

İftar yapmak için gelenler ezanın okunmasının ardından yemeklerini yerken, Edirne Müftü Yardımcısı Hüseyin Okuş yemekte dua okudu. Yemeğin ardından sağanak yağmur nedeniyle çadırdakiler bir süre burada bekleyerek yağmurun bitmesini bekledi.

