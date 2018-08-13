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"Türk yatırımcılar İran'da otel inşa edecek"

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.08.2018 13:19 | Son Güncelleme

İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Ali Esger Monsan, Türk yatırımcıların İran'da 10 otel inşa edeceğini söyledi

İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Ali Esger Monsan, Türk yatırımcıların İran'da 10 otel inşa edeceğini belirtti.

Cumhurbaşkanlığı Yardımcılığı görevinin yanı sıra Turizm, El sanatları ve Kültürel Miras Kurumu Başkanlığı görevini de yürüten Monsan, başkent Tahran'da basın toplantısı düzenledi.

Monsan AA muhabirinin Türk yatırımcıların İran'daki faaliyetleriyle ilgili sorusu üzerine, "Türkiye Kültür ve Turizm Bakanlığı ile kurumlarımız arasında mutabakat var ve Türk yatırımcılar bu mutabakata göre İran'da 5 yıldızlı 10 otel inşa edecek." dedi.

Otel inşası meselesinin İran makamlarınca takip edileceğini ifade eden Monsan, "Söz konusu mutabakatın hayata geçirilmesi konusunda Türk Bakan ile görüştük." diye konuştu.

Monsan, Türk yatırımcıların inşa edecekleri oteller için arazi ayırdıklarını vurgulayarak, yatırımcıların ayrıca İran'a geldiklerinde arazileri göreceklerini dile getirdi.

İran'ın, Türkiye'deki tanıtım faaliyetlerine hız vermesi gerektiğini de belirten Monsan, şunları söyledi:

"İran'daki Türk turistlerin oranında yüzde 27 artış sağlandı ve bu oran Türk turistlerin kültürel yakınlığı göz önüne alındığında daha da artacak."

Monsan ayrıca, İran'da 158 olan 4 ve 5 yıldızlı otel sayısının 280'e çıkarılmasının hedeflendiğini de sözlerine ekledi.

- "BM ambargoları dahi İran turizmini olumsuz etkilemedi"

İran'a uygulanan ambargonun yabancı yatırımlar üzerindeki etkisi hakkında da konuşan Monsan, "Ambargolar ABD'nin tek yönlü siyasetidir. Türkiye gibi birçok ülke ABD'nin ambargo kararını uygulamıyor. Bu nedenle yatırımcılar için bir sorun yok." dedi.

Monsan, Birleşmiş Milletler'in de daha önce İran'a yaptırım uyguladığını ve söz konusu yaptırımların şimdikinden daha kapsamlı olduğunu ancak onun dahi İran turizmini olumsuz etkilemediğini vurguladı.

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Anahtar Kelimeler:
otel Ali Esger Monsan İRAN turizm

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