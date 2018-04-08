HARTUM (AA) - Sudan yatırımlardan sorumlu Devlet Bakanı Osman Faysal, Sudan'a yatırım yapmak isteyen Türk şirketlerinin karşılaştığı engelleri ortadan kaldırmak için bakanlığın hazır olduğunu söyledi.
Sudan Haber Ajansı’nın (SUNA) haberine göre, bakanlık ofisinde Türk şirketi yöneticileriyle bir araya gelen Faysal, Türk yatırımcılarına çağrıda bulundu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ziyareti sonrası Türk şirketlerinin Sudan'a yöneldiğini aktaran Faysal, "Ülkemizde Türk yatırımcılarını daha çok görmek istiyoruz. Onların, Sudan’da karşılaştıkları tüm engelleri ortadan kaldırmak adına çalışmalar yürütüyoruz. Türk yatırımcılara kolaylık sağlayacağız." dedi.
Faysal, Devlet Başkanı Ömer el-Beşir'in emriyle Türkiye-Sudan İşbirliği Yürütme Komitesi kurulduğuna işaret ederek, iki ülkenin ticari ilişkilerini güçlendirmek adına komitenin önemli işlere imza attığını belirtti.
Faysal, Sudan'daki ekonomik kalkınma noktasında Türk yatırımcılarının önemli rol oynayacağını da sözlerine ekledi.
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