Türk Yıldızları ve Solo Türk’ten muhteşem gösteri

Türk Hava Kuvvetleri Akrobasi Timi Türk Yıldızları ve Solo Türk, Türkiye’nin havacılık temalı en büyük parkı olan Türk Yıldızları Parkı’nda binlerce Konyalıya nefes kesen bir gösteri sundu.

Konya Valiliği ve Konya Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarıyla Türk Yıldızları ve Solo Türk hava gösterisi yaptı. Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından şehre kazandırılan Türk Yıldızları Parkında toplanan binlerce Konyalının takip ettiği gösteriye 3. Ana Jet Üs ve Garnizon Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Fidan Yüksel, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek ile askeri ve mülki erkan katıldı.

Gösteri öncesi konuşan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, artık Türk Yıldızları Parkında Türk Yıldızlarının gösterisinin bir gelenek olduğunu belirtti. Türk Yıldızları ve Solo Türk’ün Konya’nın markası olduğunu kaydeden Başkan Akyürek, “Çünkü Konya’da bulunuyorlar, burada eğitim alıyorlar, Konya’dan çıkarak dünyanın dört bir yanında şanlı bayrağımızı dalgalandırıyorlar. Kahramanlar askerlerimize yakışan da budur. Hepsine çok teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Türk Yıldızları ve Solo Türk nefesleri kesti

Programda Konya 3’üncü Ana Jet Üs Komutanlığında konuşlu dünyanın sayılı süpersonik akrotimlerinden Türk Yıldızları ile 7. kuruluş yılını kutlayan Solo Türk muhteşem bir gösteri gerçekleştirdi. Türkiyenin havacılık temalı en büyük parkı olan Türk Yıldızları Parkı ve çevresini dolduran binlerce kişiye unutamayacakları bir gösteri sunan Türk Yıldızları ve Solo Türk, solo ve takım olarak sergiledikleri hareketlerle adeta nefesleri kesti.