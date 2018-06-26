HABER

Türk Yıldızları ve SOLOTÜRK Bakü semalarında

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.06.2018 13:05 | Son Güncelleme

Türk Hava Kuvvetleri Akrobasi Timi Türk Yıldızları ile SOLOTÜRK Azerbaycan ordusunun 100. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Bakü semalarında gösteri yaptı

BAKÜ (AA) - Türk Yıldızları ve SOLOTÜRK, Azerbaycan ordusunun 100. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Bakü semalarında gösteri gerçekleştirdi.

Hazar Denizi kıyısındaki Ulusal Park'ta Azerbaycanlılar tarafından ilgiyle izlenen gösteride, önce Türk Yıldızları sahne aldı.

Ardından da F- 16 savaş uçağıyla SOLOTÜRK gösteri yaptı.

Gösteri sırasında bazı izleyiciler fotoğraf ve görüntü çekerek bu anı kayıt altına almaya çalıştı.

Yaklaşık 50 dakika süren gösteriyi binlerce Azerbaycanlı izledi.

Bakü semasında yeteneklerini sergileyen Türk Yıldızları ve SOLOTÜRK ekibi, gösterilerini başarıyla tamamladı.

PARTNERÇıkarttığını görünce! Avlanma yönteminin böylesi...Çıkarttığını görünce! Avlanma yönteminin böylesi...
CHP'li gençler partinin genel merkezi önünde oturma eylemi başlattıCHP'li gençler partinin genel merkezi önünde oturma eylemi başlattı
Seçimin ilk turda bitmesi turizmciyi sevindirdiSeçimin ilk turda bitmesi turizmciyi sevindirdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bakü Solotürk Türk Yıldızları

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! Komutanlıklara ve emniyet müdürlüklerine operasyon!

Son dakika! Komutanlıklara ve emniyet müdürlüklerine operasyon!

Ünlü oyuncu Seda Bakan'dan seçim sonrası Muharrem İnce'ye mesaj

Ünlü oyuncu Seda Bakan'dan seçim sonrası Muharrem İnce'ye mesaj

Son dakika! Mahir Ünal'dan kritik 'Muharrem İnce' açıklaması

Son dakika! Mahir Ünal'dan kritik 'Muharrem İnce' açıklaması

İsmail Küçükkaya'dan Muharrem İnce'ye yanıt!

İsmail Küçükkaya'dan Muharrem İnce'ye yanıt!

Survivor'da Kıbrıs'taki yarı finale kimler kaldı? Survivor 2018'in ilk yarı finalisti kim oldu?

Survivor'da Kıbrıs'taki yarı finale kimler kaldı? Survivor 2018'in ilk yarı finalisti kim oldu?

Erdoğan'ın yeni kabinesi merakla bekleniyor

Erdoğan'ın yeni kabinesi merakla bekleniyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Son dakika! YSK Başkanı: Sonuçları yüzde 100 sisteme işledik

Son dakika! YSK Başkanı: Sonuçları yüzde 100 sisteme işledik

Rıza Sarraf'ın yalısında keşif yapılacak

Rıza Sarraf'ın yalısında keşif yapılacak

FETÖ'cü 19 eski askere ağırlaştırılmış müebbet

FETÖ'cü 19 eski askere ağırlaştırılmış müebbet

İsmail Metin Paşa'nın köyünde '1 oy' muamması

İsmail Metin Paşa'nın köyünde '1 oy' muamması

Otobüs sapıkları böyle dövdüler!

Otobüs sapıkları böyle dövdüler!

CHP'li gençler partinin genel merkezi önünde oturma eylemi başlattı

CHP'li gençler partinin genel merkezi önünde oturma eylemi başlattı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.