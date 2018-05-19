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Türk Yıldızları ve SOLOTÜRK'ten Samsun'da gösteri uçuşu

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.05.2018 17:16 | Son Güncelleme

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında Samsun semalarında gösteri uçuşu gerçekleştirildi

Türk Hava Kuvvetleri Akrobasi Timi Türk Yıldızları ile F-16 jet uçağıyla gösteri yapabilen dünyanın sayılı akrobasi timlerinden SOLOTÜRK, Samsun semalarında gösteri gerçekleştirdi.

Türk Hava Kuvvetleri Akrobasi Timi Türk Yıldızları'nın gösteri uçakları ile SOLOTÜRK, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında Samsun'da gösteri yaptı.

Doğu Park mevkisinde vatandaşlar tarafından ilgiyle izlenen, Filo Komutanı Binbaşı Esra Özatay'ın yönetiminde gerçekleştirilen gösteride önce F-6 savaş uçaklarıyla SOLOTÜRK gösteri sundu.

Ardından Türk Yıldızları ekibinin 7 NF-5 A/B tipi yüksek performanslı jet uçakları da gösteri gerçekleştirdi.

Yaklaşık 30 dakika süren gösteriyi Vali Osman Kaymak, Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, Garnizon Komutanı Albay Recep Ali Üstün, İl Emniyet Müdürü Vedat Yavuz ve binlerce vatandaş izledi.

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Anahtar Kelimeler:
akrobasi Solotürk Türk Hava Kuvvetleri Türk Yıldızları

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