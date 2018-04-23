Türk Yıldızları'ndan 23 Nisan'a özel gösteri

AA muhabirine duygularını anlatan Zehra Şekerci, çok güzel bir etkinliğin gerçekleştirildiğini belirterek, "Çok duyguluydu, çok güzeldi. Harika, muhteşem bir çalışmaydı, anlatılmaz yaşanır. Küçük kızım çok heyecanlandı. Çok yakınımızdan geçtiler. İnanın böyle yüreğimiz ağzımıza geldi 'acaba çarpar mı?' diye. Milimetrik hesap yapmışlar ama çok güzel yapmışlar. dedi.

Uçakların, iniş, tırmanış ve dönüş hareketleriyle yaptığı şekiller alkış alırken, alçaktan yaptığı hareketler nefesleri kesti.

Alihan Küçük de gösteriyi çok beğendiğini vurgulayarak, "Müthiş bir şey. Mersin Mersin olalı böyle bir şey görmemiştir. Emeği geçen herkese teşekkür ederim." ifadesini kullandı.

Gösterinin minik izleyicilerinden 9 yaşındaki Ahmet Kayra Baflı ise uçakları ilgiyle izlediğini belirterek, "Gösteri çok güzeldi. Uçaklar çarpışacak gibi oldular. Bazılarının arkasından beyaz kırmızı renkli dumanlar çıkıyordu. O renklerden bir kalp şekli yaptılar. O an çok heyecanlandım." diye konuştu.