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Türk Yıldızları'ndan 23 Nisan'a özel gösteri

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.04.2018 18:10 | Son Güncelleme

Adana'daki İncirlik 10. Tanker Üs Komutanlığı'ndan havalanan akrobasi timi Türk Yıldızları, Mersin'de gösteri yaptı - 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla yapılan gösteriyi izlemek için Mersin sahiline binlerce kişi geldi

MERSİN (AA) - Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Mersin'de gösteri gerçekleştirdi.

Adana'daki İncirlik 10. Tanker Üs Komutanlığı'ndan havalanan akrobasi timi, sahil şeridindeki Adnan Menderes Bulvarı semalarında gösteri yaptı.

Sahil şeridinin tamamını dolduran binlerce vatandaş, uçakların Akdeniz'in üstünde görünmesiyle büyük heyecan yaşadı.

Uçakların, iniş, tırmanış ve dönüş hareketleriyle yaptığı şekiller alkış alırken, alçaktan yaptığı hareketler nefesleri kesti.

Kıyının tamamına yakının dolması nedeniyle çok sayıda kişi gösteriyi, denizin üstündeki kayalıklara çıkarak izledi.

Yaklaşık 30 dakikalık gösteride uçakların gökyüzünde çizdiği kalp işareti, beğeni toplarken, vatandaşlar güzel görüntüyü cep telefonlarıyla görüntülemek için birbirleriyle yarıştı.

AA muhabirine duygularını anlatan Zehra Şekerci, çok güzel bir etkinliğin gerçekleştirildiğini belirterek, "Çok duyguluydu, çok güzeldi. Harika, muhteşem bir çalışmaydı, anlatılmaz yaşanır. Küçük kızım çok heyecanlandı. Çok yakınımızdan geçtiler. İnanın böyle yüreğimiz ağzımıza geldi 'acaba çarpar mı?' diye. Milimetrik hesap yapmışlar ama çok güzel yapmışlar. dedi.

Alihan Küçük de gösteriyi çok beğendiğini vurgulayarak, "Müthiş bir şey. Mersin Mersin olalı böyle bir şey görmemiştir. Emeği geçen herkese teşekkür ederim." ifadesini kullandı.

Gösterinin minik izleyicilerinden 9 yaşındaki Ahmet Kayra Baflı ise uçakları ilgiyle izlediğini belirterek, "Gösteri çok güzeldi. Uçaklar çarpışacak gibi oldular. Bazılarının arkasından beyaz kırmızı renkli dumanlar çıkıyordu. O renklerden bir kalp şekli yaptılar. O an çok heyecanlandım." diye konuştu.

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