Türk yıldızlarından KKTC'de gösteri

GİRNE (AA) - Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timi Türk Yıldızları, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı kutlamaları çerçevesinde Girne semalarında gösteri düzenledi.
Girne Limanı ve sahilinin izleyicilerle dolduğu gösteri, Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları'nın Girne semalarına gelmesiyle başladı.
Dünyada sekiz süpersonik savaş uçağıyla gösteri yapan tek akrotim olan Türk Yıldızları, manevralarıyla izleyenleri büyüledi.
Türk Yıldızlarının gösterisi, uçakların gökyüzünde kalp çizmesiyle sona erdi.
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