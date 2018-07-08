Türk Yıldızları'ndan Yalvaç'ta nefes kesen gösteri

Nurettin ARKAN/YALVAÇ (Isparta), (DHA) - ISPARTA'nın Yalvaç ilçesinde düzenlenen 'Yalvaç Pisidia Antiokheia Kültür Sanat ve Turizm Festivali' kapsamında, Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timi Türk Yıldızları, nefes kesen gösteri düzenledi.

Yalvaç Belediyesi'nce düzenlenen 'Yalvaç Pisidia Antiokheia Kültür Sanat ve Turizm Festivali' kapsamında Türk Yıldızları, gösteri uçuşu yaptı. Gösteri, Yeni Otogar önündeki alanda, Kaymakam Aytekin Yılmaz, Belediye Başkanı MHP'li Halil Hilmi Tütüncü ve yaklaşık 10 bin kişi tarafından izlendi. Gösteri öncesi Yalvaç Belediyesi Mehteran Takımı mini konser verdi.

Uçuş gösterisinde, Türk Yıldızları'nın saatte 1315 kilometre hıza ulaşabilen 'NF-5A/B' tipi 7 özel uçağı kullanıldı. Saat 16.00'da başlanıp, yaklaşık 20 dakika süren gösteride çeşitli akrobasi hareketleri yapan Türk Yıldızları pilotları, gökyüzünde kalp çizip, birbirine çok yakın uçuşlar gerçekleştirdi. Nefes kesen gösteri, Ispartalılar tarafından heyecanla takip edildi.

