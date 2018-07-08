HABER

Türk Yıldızları'ndan Yalvaç'ta nefes kesen gösteri

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.07.2018 19:38 | Son Güncelleme

ISPARTA'nın Yalvaç ilçesinde düzenlenen 'Yalvaç Pisidia Antiokheia Kültür Sanat ve Turizm Festivali' kapsamında, Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timi Türk Yıldızları, nefes kesen gösteri düzenledi.

Nurettin ARKAN/YALVAÇ (Isparta), (DHA) - ISPARTA'nın Yalvaç ilçesinde düzenlenen 'Yalvaç Pisidia Antiokheia Kültür Sanat ve Turizm Festivali' kapsamında, Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timi Türk Yıldızları, nefes kesen gösteri düzenledi.

Yalvaç Belediyesi'nce düzenlenen 'Yalvaç Pisidia Antiokheia Kültür Sanat ve Turizm Festivali' kapsamında Türk Yıldızları, gösteri uçuşu yaptı. Gösteri, Yeni Otogar önündeki alanda, Kaymakam Aytekin Yılmaz, Belediye Başkanı MHP'li Halil Hilmi Tütüncü ve yaklaşık 10 bin kişi tarafından izlendi. Gösteri öncesi Yalvaç Belediyesi Mehteran Takımı mini konser verdi.

Uçuş gösterisinde, Türk Yıldızları'nın saatte 1315 kilometre hıza ulaşabilen 'NF-5A/B' tipi 7 özel uçağı kullanıldı. Saat 16.00'da başlanıp, yaklaşık 20 dakika süren gösteride çeşitli akrobasi hareketleri yapan Türk Yıldızları pilotları, gökyüzünde kalp çizip, birbirine çok yakın uçuşlar gerçekleştirdi. Nefes kesen gösteri, Ispartalılar tarafından heyecanla takip edildi.

PARTNEROna yakından bakınca... Görenler inanamıyor! Ona yakından bakınca... Görenler inanamıyor!
'Evliyaları Anma Haftası'nda etli pilav izdihamı'Evliyaları Anma Haftası'nda etli pilav izdihamı
701 sayılı KHK ihraçları ile ilgili önemli açıklama! OHAL komisyonuna başvuranların sona ereceği tarih belli oldu701 sayılı KHK ihraçları ile ilgili önemli açıklama! OHAL komisyonuna başvuranların sona ereceği tarih belli oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Survivor 2018’in birincisi Adem'den adada cinsellik itirafı

Survivor 2018’in birincisi Adem'den adada cinsellik itirafı

Rüzgar Erkoçlar'ın kardeşi Gül, cinsiyet değiştirdi

Rüzgar Erkoçlar'ın kardeşi Gül, cinsiyet değiştirdi

İzmir Çeşme'de trafikteki çılgın dansın sonu kötü oldu

İzmir Çeşme'de trafikteki çılgın dansın sonu kötü oldu

Hastanelerde yeni dönem! Sağlık Bakanı açıkladı

Hastanelerde yeni dönem! Sağlık Bakanı açıkladı

Hatay'da kaybolan 6 yaşındaki Ufuk Tatar'ın cansız bedeni bulundu

Hatay'da kaybolan 6 yaşındaki Ufuk Tatar'ın cansız bedeni bulundu

Devlet Bahçeli'nin elini öpen İYİ Partili isim için Meral Akşener'den çok sert tepki

Devlet Bahçeli'nin elini öpen İYİ Partili isim için Meral Akşener'den çok sert tepki

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
701 sayılı KHK ihraçları ile ilgili önemli açıklama! OHAL komisyonuna başvuranların sona ereceği tarih belli oldu

701 sayılı KHK ihraçları ile ilgili önemli açıklama! OHAL komisyonuna başvuranların sona ereceği tarih belli oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yemin töreni için güvenlik önlemleri üst düzeye çıkarıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yemin töreni için güvenlik önlemleri üst düzeye çıkarıldı

Kapıkule-İstanbul seferini yapan yolcu treninin vagonu devrildi: Ölü ve yaralılar var

Kapıkule-İstanbul seferini yapan yolcu treninin vagonu devrildi: Ölü ve yaralılar var

701 sayılı KHK'da çok ilginç detay! Mersin'de 1 ay önce ölen Yusuf Fındık ihraç edildi

701 sayılı KHK'da çok ilginç detay! Mersin'de 1 ay önce ölen Yusuf Fındık ihraç edildi

İstanbul Şişli'de tüm sokak ve caddelerde asayiş uygulaması!

İstanbul Şişli'de tüm sokak ve caddelerde asayiş uygulaması!

Bedelli askerlik ne zaman çakacak? Bedelli askerlikte yaş ve ücret ne olacak? İşte bedelli askerlikte son gelişmeler

Bedelli askerlik ne zaman çakacak? Bedelli askerlikte yaş ve ücret ne olacak? İşte bedelli askerlikte son gelişmeler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.