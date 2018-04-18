Türkçe öğrenen sığınmacılara sertifikaları verildi

Erkoç, "Aldıkları eğitimin sonunda okuma yazmayı öğrenerek TÖMER diploma sınavına giren 65 kursiyerden 24'ü C1, yani ileri düzey sertifikası almaya hak kazandılar. Bu kişiler bu sertifikayla hem eğitim hayatlarına çok daha rahat devam edebilecek hem de iş bulma konusunda iyi bir belgeye sahip olacaklar. Aynı sınava giren 22 kursiyer B1, 8 kursiyerimiz de A2 sertifikası almaya hak kazanmıştır." dedi.

- "Hükümete teşekkür ederiz"

Programa katılan, BM Mülteciler Yüksek Komiserliği Kıdemli Eğitim Müdürü Jennifer Roberts da projenin önemine değindi.

Roberts, "İkinci Dünya Savaşı'nın sona erdiği yıllardan bu yana bu denli büyük bir zorla yerinden edilme dünyada görülmedi. Türkiye yıllardır çok sayıda sığınmacıya kucak açan ülke olmaya devam ediyor. Biz Türkiye Cumhuriyeti hükümetine içten, kalbimizin derinliklerinden şükranlarımızı sunmak istiyoruz. Hem oluşturulan yasal çerçeveler hem de sığınmacılara destek için, bize verilen ortaklık imkanı için hükümete teşekkür ederiz." diye konuştu.

Konuşmaların ardından kursiyerlere sertifikaları takdim edildi.