Türkçe öğrenen sığınmacılara sertifikaları verildi

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği iş birliğinde gerçekleştirilen, Türkçe okuma-yazma kursunu tamamlayan kursiyerlere sertifikaları verildi.
Ankara Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünde Türkçe okuma-yazma kursunu tamamlayan kursiyerler için sertifika töreni düzenlendi.
İl Müdürü Bestami Erkoç, buradaki konuşmasında, ülkesini terk etmek zorunda kalan sığınmacıların topluma uyum problemlerini azaltarak sosyal içerilmelerinin desteklenmesine katkı sağlamak amacıyla "Geçici Koruma Altındaki Sığınmacılara Yönelik Eğitim ve Psikososyal Destek Projesi" yürütüldüğünü belirtti.
Erkoç, projenin ilk 6 ayında 550 çocuk ve yetişkinin Türkçe okuma-yazma eğitimlerini başarıyla tamamlayarak MEB onaylı sertifikalarını aldıklarını, okula gidemeyen 100 çocuğun okul kayıtlarının yapıldığını söyledi.
Eğitimlerini başarıyla tamamlayan 17 yaş üstü 65 kursiyerin TÖMER diploma sınavına girdiğini dile getiren Erkoç, bu kişilerin tamamının Türkçe konuştuğunu ancak okuyup yazamadığını aktardı.
Erkoç, "Aldıkları eğitimin sonunda okuma yazmayı öğrenerek TÖMER diploma sınavına giren 65 kursiyerden 24'ü C1, yani ileri düzey sertifikası almaya hak kazandılar. Bu kişiler bu sertifikayla hem eğitim hayatlarına çok daha rahat devam edebilecek hem de iş bulma konusunda iyi bir belgeye sahip olacaklar. Aynı sınava giren 22 kursiyer B1, 8 kursiyerimiz de A2 sertifikası almaya hak kazanmıştır." dedi.
- "Hükümete teşekkür ederiz"
Programa katılan, BM Mülteciler Yüksek Komiserliği Kıdemli Eğitim Müdürü Jennifer Roberts da projenin önemine değindi.
Roberts, "İkinci Dünya Savaşı'nın sona erdiği yıllardan bu yana bu denli büyük bir zorla yerinden edilme dünyada görülmedi. Türkiye yıllardır çok sayıda sığınmacıya kucak açan ülke olmaya devam ediyor. Biz Türkiye Cumhuriyeti hükümetine içten, kalbimizin derinliklerinden şükranlarımızı sunmak istiyoruz. Hem oluşturulan yasal çerçeveler hem de sığınmacılara destek için, bize verilen ortaklık imkanı için hükümete teşekkür ederiz." diye konuştu.
Konuşmaların ardından kursiyerlere sertifikaları takdim edildi.
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