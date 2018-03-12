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Türkçe öğrenen yabancı uyruklu öğrencilere sertifika

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.03.2018 19:00 | Son Güncelleme

Manisa'daki kurslarda Türkçe'yi öğrenen 123 yabancı öğrenciye sertifika verildi

MANİSA (AA) - Manisa'da kurslara katılarak Türkçe öğrenen yabancı uyruklu öğrenciler, düzenlenen törenle sertifikalarını aldı.

Şehzadeler ilçesinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Şehzadeler Halk Eğitim Merkezi iş birliğiyle 2017-2018 döneminde 15 Türkçe kursu düzenlendi.

6 okulda düzenlenen kurslara katılan İran, Irak, Suriye, Afganistan, Pakistan, Togo ve Rusya uyruklu 316 öğrenciden 123'ü sertifika almaya hak kazandı.

Şehzadeler Tarihi Bedesten Salonu'nda düzenlenen törende, öğrencilere sertifikaları Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer ve Şehzadeler Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu tarafından verildi.

Törende, 'Senden daha güzel' ve 'Bir başkadır benim memleketim' isimli şarkıları seslendiren yabancı uyruklu öğrencilerden Behzad Azizi okuduğu İstiklal Marşı ile beğeni kazandı.

Şehzadeler Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Ermiş, kurslarla yabancı uyruklu öğrencilerin en önemli sıkıntısı olan iletişim sorununu ortadan kaldırdıklarını belirterek, bu tür projelerin devam edeceğini söyledi.

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