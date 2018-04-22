Türkçe ve kadınca yazmak

Anadolu Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Öğretim Görevlisi ve yazar Gülşah Demirci, edebiyatta kadının yeri ve Türkçe’nin bir yazın dili olması konusunda değerlendirmelerde bulundu.

Eskişehir’de bir kültür sanat evinde son kitabı ‘İçrek’in imza günün dolayısıyla sevenleriyle buluşan Demirci, eserlerini neden anadilinde yazmayı tercih ettiğini ve kadınların edebiyattaki yerini anlattı. İngiliz Dili Edebiyatı Bölümünden mezun olmasına rağmen eserlerini Türkçe yazan Gülşah Demirci, öğrencilerinin kendisine neden İngilizce kitap yazmadığını sıklıkla sorduğunu söyledi. Branşının İngilizce olduğunu fakat Türkçe yazmayı sevdiğini belirten Demirci, “Öğretmenlik alanında test, sınav mantığının dışında farklı şeyler yapmaya çalışıyorum ancak edebiyata İngilizce’yi sokmak gibi bir düşüncem olmadı. İleride başka kapılar açılabilir ama Türkçe’nin zenginliğinden faydalanarak bir şeyleri ifade etmek kendimi daha rahat hissettiriyor açıkçası” diye konuştu.

“Yazarın kendisini nasıl rahat hissettiği ile alakalı”

Bazı Türk yazarların İngilizce’yi iyi bilmelerine rağmen kitaplarını yazdıktan sonra bir çevirmenle çalıştıklarını aktaran Demirci, “Elif Şafak ise kitabını İngilizce yazıyor, Türkçe çevirmen kullanıyor. Özetle bu, yazarın kendisini nasıl rahat hissettiği ile alakalı. İngilizce olarak belki küçük denemelerim olabilir. Aslına bakarsanız eğitim aldığım dönemde İngilizce şiirler yazmışlığım var. Bunları kitaplaştırıp piyasaya çıkarma gibi bir amacımsa yok.

"Kadına elinin hamuruyla erkek işine karışma tabirindeki bakışı edebiyatta da görüyoruz" dedi.