Türkçe Yaz Okulu 125 ülkeden 1071 öğrenciyi ağırlayacak

YEE'nin katılımcılara Türk kültürünü yakından tanıma ve Türkçelerini geliştirme fırsatı sunduğu Türkçe Yaz Okulu programı, bu yıl 16 Temmuz-12 Ağustos arasında 9. kez düzenlenecek. Geçen yıl Türkiye'nin 22 farklı şehrindeki üniversitelerin ev sahipliğinde 57 ülkeden 700 öğrenciyi bir araya getiren program için bu yıl misafir edilecek katılımcı sayısı 1071 olarak belirlendi.

MELTEM BULUR - Yunus Emre Enstitüsü'nün (YEE) bu yıl 9'uncusunu düzenleyeceği Türkçe Yaz Okulu, 125 ülkeden 1071 uluslararası öğrenciyi Türkiye’de ağırlayacak. Türkiye genelinde 28 ilde 30 üniversitenin ev sahipliğiyle yapılacak programda öğrenciler, Türkiye'yi il il gezecek ve Türkçe bilgilerini Anadolu'nun kültürü ile harmanlayacak.

Öğrenciler bir ay boyunca tarihi, kültürel mekanları gezecek, düğün ve kına gecesi gibi geleneksel etkinliklere, ebru, çömlek, yemek, bağlama, halk oyunları gibi kurslara katılacak. Türkiye'de bulundukları 1 ay boyunca, Türk kültürünü gezerek ve yaşayarak daha yakından tanıma fırsatı bulacak öğrenciler, program sonunda da İstanbul'u gezecek.

Kültürlerin buluşma noktası İstanbul'un tarihi ve manevi iklimini yaşayacak misafirler, Anadolu'nun binlerce yıllık medeniyeti, kültürü ve sanatıyla doğrudan tanışma imkanı bulacak. Bir haftalık İstanbul gezisinin sonunda yapılacak finalin ardından Türkçe Yaz Okulu öğrencileri ülkelerine uğurlanacak.

- 100 bin başvuru

Bu yıl dünya genelinde 100 bin kişinin başvuru yaptığı Türkçe Yaz Okulu programına binin üzerinde başvuru yapılan ülke sayısı 11 oldu. 26 bini aşan başvuru ile Pakistan, en çok başvuruda bulunan ülkelerin arasında geliyor. Endonezya'dan 7 bin 142, Cezayir'den 3 bin 360, Mısır'dan 3 bin 103, Tunus'tan 1813, Bangladeş'ten 1486, Fas'tan 1236, Suudi Arabistan'dan 1194, Irak'tan 1115, Sudan'dan 1049 başvuru yapıldı.