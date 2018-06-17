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Türkçe Yeterlik Sınavı başvuruları yarın başlıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.06.2018 09:13 | Son Güncelleme

Yunus Emre Enstitüsünün yabancı öğrencilere yönelik düzenlediği sınavın başvuruları yarın başlayacak - Başvurular 13 Temmuz'a kadar yapılabilecek

Yunus Emre Enstitüsünün (YEE) 28 Temmuz'da düzenleyeceği Türkçe Yeterlik Sınavı (TYS) için başvurular yarın başlayacak.

YEE'den yapılan yazılı açıklamaya göre, sınav için başvurular 13 Temmuz'a kadar yapılabilecek.

Sınavda başarılı olan adaylara B2, C1, C2 düzeylerinde Türkçe Yeterlik Belgesi verilecek. Söz konusu belgeye sahip olanlar, Türkiye'de herhangi bir kurumda eğitim alma hakkı kazandıklarında Türkçe hazırlık sınıfı okumaktan muaf tutuluyor.

Ayrıca Türkçe rehberlik veya tercümanlık yapmak isteyen yabancılardan da Türkçe Yeterlik Belgesi isteniyor.

Bu yıl 3. kez düzenlenecek sınavla, Türkçenin uluslararası ölçekte standart bir sınava kavuşması ve yurt dışından öğrenci kabulünü kolaylaştıran politikalara destek olunması amaçlanıyor.

Başvurular için "http://sinav.yee.org.tr" adresi kullanılabilecek.

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Anahtar Kelimeler:
başvuru TYS yee

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