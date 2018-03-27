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Turkcell 5G MENA ödülleri için aday olacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.03.2018 15:04 | Son Güncelleme

Turkcell Dijital Servisler ve Çözümlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ertopuz, 5G MENA Zirvesi kapsamında Genel Müdür Yardımcısı ödülüne aday olacak

İSTANBUL (AA) - Turkcell Dijital Servisler ve Çözümlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ayşem Ertopuz, 5G MENA Zirvesi kapsamında yılın Operatör CxO’su (Genel Müdür Yardımcısı) ödülüne aday olacak.

Turkcell açıklamasına göre, mobil telekomünikasyon endüstrisini Dubai’de buluşturmaya hazırlanan 5G MENA Zirvesi için geri sayım başladı. 9-10 Nisan 2018'de düzenlenecek etkinlik kapsamında 5G MENA Ödülleri de sahiplerini bulacak.

Başvuruların altyapıdan yeni nesil teknolojilere 6 ayrı kategoride değerlendirildiği organizasyonda, ayrı bir kategoride de halk oylamasıyla Yılın Operatör CxO’su da belirleniyor. Mobil telekomünikasyon endüstrisinde başarılı işlere imza atarak fark yaratan isimleri belirleyen bu özel kategori için finalistler belirlenmiş durumda. Kategoride oylama için finale kalan 6 isimden biri de Turkcell Dijital Servisler ve Çözümlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ayşem Ertopuz oldu.

Bu kategoride Türkiye'den finale kalan tek isim olan Ertopuz, etkinlikte hem Turkcell’i hem de Türkiye'yi temsil edecek. Ayşem Ertopuz, Turkcell’de BiP, fizy, Lifebox, TV+, Yaani ve Dergilik gibi milyonlarca kişinin kullandığı uygulamaların geliştirilmesinden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı pozisyonunda bulunuyor.

Yılın Operatör CxO’su Ödülü için oylamalar 9 Nisan 2018 Pazartesi gününe kadar sürecek. Oylama ardından belirlenecek isim aynı tarihte düzenlenecek törenle ödülünü alacak.

İsteyenler, https://www.surveymonkey.co.uk/r/peoples-choice-award-d linkinden oylamaya katılabiliyor.

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