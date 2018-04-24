Turkcell Global Bilgi, 23 Nisan’ı çalışanlarının çocuklarıyla kutladı

İSTANBUL (AA) - Turkcell Global Bilgi’nin tüm lokasyonlarında 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, çalışan çocuklarının katılımıyla ve bu yıl meslek tanıtımlarının yapıldığı bir konseptle kutlandı.

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, müşteri deneyimi çözümleri merkezi Turkcell Global Bilgi’nin, her yıl geleneksel olarak gerçekleştirdiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarında bu yıl, şirketin tüm lokasyonlarında düzenlenen etkinliklerde toplam 3 bin 300 çocuk, aileleriyle birlikte eğlendi.

Çocuklar, etkinliklerde, ilgi duydukları meslekleri uzmanlarına sorarken, hazırlanan özel kostümlerle mesleklerle ilgili deneyimler yaşama fırsatı buldu.

Turkcell Global Bilgi, 23 Nisan etkinliklerinde minik misafirlerinin göz taraması ve diş kontrollerinin de yapılmasını sağladı. Anne ve babaların tümünün idari izinli oldukları şenlikte, bayram coşkusu yaşayan çocuklar günün sonunda sürpriz hediyelerle uğurlandı.

Turkcell Global Bilgi İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Zafer Çavdar, konuya ilişkin değerlendirmesinde, bu yıl yeni bir konseptte kutlama organize ettiklerini belirterek, şunları kaydetti: