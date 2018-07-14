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Turkcell Global Bilgi çağrı merkezi sektörünün "birincisi"

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.07.2018 11:15 | Son Güncelleme

Turkcell Global Bilgi, Türkiye’nin önde gelen 500 Bilişim Şirketi Araştırması’na göre “Çağrı Merkezi Hizmeti” kategorisinde satış gelirlerine göre birinci oldu

İSTANBUL (AA) - Turkcell Global Bilgi, Türkiye’nin önde gelen 500 Bilişim Şirketi Araştırması’na göre “Çağrı Merkezi Hizmeti” kategorisinde satış gelirlerine göre birinci oldu.

Turkcell Global Bilgi'den yapılan açıklamaya göre, Türkiye’nin en büyük ilk 500 Bilişim şirketinin yanı sıra pazar verilerinin açıklandığı Bilişim 500 töreninde ödüller sahiplerini buldu.

Türkiye’de bilişim sektöründe faaliyet gösteren firmaların 2017 yılı net satış gelirlerine göre hazırlanan, Türkiye’nin bilişim alanındaki tek kapsamlı araştırmasında Turkcell Global Bilgi, 832 milyon TL’lik gelirle geçen yıllarda olduğu gibi bu yıl da “Çağrı Merkezi Hizmeti” kategorisinde yine birinci sırada yer aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Turkcell Global Bilgi Genel Müdürü Çağatay Aynur, şunları kaydetti:

"Kuruluşumuzdan bu yana aldığımız yatırım kararlarıyla sektörün gelişmesine katkıda bulunmayı, ülke ekonomisine ve istihdama fayda sağlamayı hedefledik. Turkcell Global Bilgi bugün Türkiye’de 14, Ukrayna’da 4 olmak üzere toplam 18 farklı lokasyonda, 12 bin çalışanı ile 10 dilde hizmet veriyor. Her bir müşterimizin ihtiyaçlarına uygun çözümler üretmemiz, yıllara dayanan tecrübemiz, üstün teknolojik altyapımız ve sektöre yön veren yaratıcı uygulamalarımız sayesinde büyümemizi devam ettiriyoruz.

2017’de ortaya koyduğumuz başarılı çalışmalar neticesinde Bilişim 500’de Çağrı Merkezi Hizmeti kategorisinde satış gelirlerine göre birinci olduk. Emeklerimizin karşılığını ödüllerle taçlandırmak bizler için hem mutluluk verici hem de ileride ortaya koyacağımız çalışmalar açısından motive edici oluyor. Türkiye’nin dört bir yanında bulunan binlerce çalışanımızla sektörün gelişimine ve ülke ekonomisine katkı sağlamaya devam edeceğiz."

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Anahtar Kelimeler:
Çağrı Merkezi Hizmeti Turkcell Global Bilgi

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