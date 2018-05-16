İSTANBUL (AA) - Turkcell Global Bilgi, çağrı merkezi sektörünün dünya çapındaki en büyük organizasyonu "ContactCenterWorld"de Avrupa-Orta Doğu ve Afrika bölgesi (EMEA) "En İyi Müşteri Deneyimi" ödülünün sahibi oldu.

Turkcell Global Bilgi açıklamasına göre, şirket, "ContactCenterWorld"de EMEA bölgesi "En İyi Müşteri Deneyimi" ödülüne layık görüldü.

Turkcell Global Bilgi, ilk iş olarak her bir çalışanın müşterilere hizmet verirken yaşatması gereken ortak duyguları belirledi. Bu duyguları müşterilerine yaşatmak ve en doğru şekilde hissettirmek için Türkiye’de ve dünyada uygulanmamış yenilikçi davranış modelleri oluşturan Turkcell Global Bilgi, aynı duyguları çalışanlarına ve çalışanların ailelerine de yaşattı.

Turkcell Global Bilgi, oluşturduğu yeni müşteri bağlılık programı sayesinde bir kez daha büyük ödülü kazanmaya hak kazandı.

- "Müşterimize 'seni seviyorum' demeyi çok istedik ve başardık"

Turkcell Global Bilgi Genel Müdürü Çağatay Aynur, sektörün dünyadaki en büyük otoritesi tarafından birincilik ödülüne layık görüldüklerini belirterek, şunları kaydetti: