Turkcell İngiltere’den ödülle döndü

İSTANBUL (AA) - Turkcell, Avrupa, Orta Doğu ve Afrika (EMEA) bölgesinin en başarılı müşteri sadakati programlarının ödüllendirildiği The Loyalty Magazine Awards tarafından ödüle layık görüldü.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Avrupa, Orta Doğu ve Afrika Bölgesi’nin en başarılı müşteri sadakati programlarını ödüllendiren The Loyalty Magazine Awards'ta Turkcell, "Sonraki En İyi Eylem Platformu" (Next Best Action Platform) ile “Analitik ve Verinin En İyi Kullanımı” (Best Use of Analytics & Data) ödülünü kazandı.

Londra’da gerçekleştirilen törende Turkcell, "Sonraki En İyi Eylem Platformu" ile “Analitik ve Verinin En İyi Kullanımı” (Best Use of Analytics & Data) kategorisinde birinci seçildi.

Sonraki En İyi Eylem Platformu, müşteri kullanım alışkanlıklarını analiz ederek eğilim modellerine ulaşıyor. Müşteri eğilimini, şirket satış ve pazarlama kurallarıyla birleştirerek en uygun teklifin sunulmasını sağlıyor.

Böylece kullanıcıların deneyimleri kişiselleştirilerek, eğilimler tanımlanabiliyor ve müşteri ihtiyaçları en doğru şekilde araştırılarak kişiye özel en uygun teklifler sunulabiliyor. Bu sayede verimlilik ve müşteri memnuniyeti artarken, hedefli iletişim sayesinde ek gelir de yaratılıyor.