İSTANBUL (AA) - Turkcell Kısa Kulvar Türkiye Yüzme Şampiyonası'nda Fenerbahçe, açık yaş kadın ve erkek ile genç kadınlar olmak üzere toplam 3 kategoride birinciliği elde etti.
Tozkoparan Yüzme Havuzu'nda gerçekleştirilen organizasyon, bugün yapılan müsabakaların ardından tamamlandı.
Açık yaş erkeklerde 206 puan elde eden Fenerbahçe, birinci sırayı aldı. Aynı kategoride 174 puan toplayan ENKA Spor ikinci, 143 puan alan Galatasaray ise üçüncü oldu.
Fenerbahçe, açık yaş kadınlarda da 198 puanla rakiplerini geride bıraktı. Bu kategoride Fenerbahçe'yi 182 puanla Galatasaray, 161 puanla ENKA Spor takip etti.
Genç kadınlarda birinci sırayı 182 puanla Fenerbahçe elde etti. Bu kategoride 147 puan toplayan Galatasaray ikinci, 96 puan alan ENKA Spor ise 3. oldu.
Genç erkeklerde ise birinciliğe 156 puan elde eden ENKA Spor ulaştı. Fenerbahçe 147 puanla ikinci, Galatasaray ise 117 puanla üçüncü sırayı aldı.
(AA)
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