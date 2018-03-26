"Turkcell Marketing Masters" mezunları sertifikalarını aldı

İSTANBUL (AA) - Turkcell'in tüm çalışanları için başlattığı "Marketing Masters" (Pazarlama Master) programının mezunlarına sertifikaları verildi. Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, şirketin uzmanlık alanı ve çalıştığı bölümden bağımsız olarak tüm çalışanlarına yönelik başlattığı, Boğaziçi Üniversitesi tarafından akredite edilen Turkcell Marketing Masters programının mezunları sertifikalarını aldı. Turkcell Akademi'nin hazırladığı, dünya çapında üniversite ve kuruluşların eğitim verdiği programa katılan Turkcell çalışanları, bir yıl boyunca devam eden eğitimler sonunda kariyerlerine yeni bir uzmanlık alanı kattı. Turkcell, programda en başarılı ilk 12 çalışanına, yurt dışında Kellogg Üniversitesi tarafından düzenlenen sertifika programına katılma olanağı sunacak. Boğaziçi Üniversitesi Albert Long Hall'de 200 mezunun katılımıyla düzenlenen törende, programın en başarılı ilk 12 öğrencisi plaketlerini Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akça, Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu ile Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmed Özkan'ın elinden aldı.

Törende Turkcell Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı İsmail Bütün, Turkcell İnsan Kaynaklarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Seyfettin Sağlam, Turkcell Akademi Genel Müdürü Banu İşçi Sezen ve Turkcell Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Murat Erkan mezunlara sertifikalarını takdim etti. - "Türkiye'yi geleceğe hazırlıyoruz" Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akça, törende yaptığı konuşmada, şunları kaydetti: "İnsanlık tarihinde medeniyet kurabilmiş çok fazla millet bulunmuyor. Bu medeniyetlerin en değerlilerinden birini de milletimiz kurdu. Değerleri olan milletler medeniyet kurabiliyor. Dolayısıyla medeniyetlerin yaşatılabilmesi için değerlerin yaşatılması lazım. Çalışanlarımız bu programla kariyerlerine önemli bir yatırım yapıyor. Bu çok güzel. Ancak bunun ötesinde, atılan bu adımlarla ülkemizin geleceğine yatırım yapıyoruz. Ülkemizin geleceği için çalışırken değerlerimize de sahip çıkmamız lazım. Turkcell'i bölgede lider yapacak, en değerli varlığımız çalışanlarımız. Gerçek sermayemiz insan. Çalışanlarımızı geleceğe hazırlarken bu sayede Türkiye'yi de geleceğe hazırlıyoruz."

Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmed Özkan ise Türkiye'nin önde gelen kurumları bir araya geldiği zaman çok başarılı işlerin çıktığını ve programın bunun güzel bir örneği olduğunu ifade etti. Turkcell'in eğitim konusundaki yaklaşımının, şirketin aslında kurumsal gelişime ne kadar önem verdiğinin ve liderliğe layık bir kurum olduğunun en önemli göstergesi olduğunu belirten Özkan, şöyle devam etti: "Boğaziçi Üniversitesi'nin 155 yıllık geçmişiyle eğitim dünyasına katkıları hepimizin malumu. Boğaziçi'nin yaygın ve sürekli eğitim stratejisiyle desteklenen Marketing Masters, bu başarının endüstriye aktarımı için yenilikçi bir yaklaşım. Akreditasyon süreçleri tamamlanan bu programın sertifikaları, sadece iki kurumun iş birliğini ve kendilerine kazandırdıklarını yansıtmıyor. Aynı zamanda ülkemiz için de önemli bir örnek, bir başarı hikayesi oluşturuyor. Bundan sonra da Turkcell ile iş birliğimizin gelişerek süreceğine inanıyor, bu başarılı deneyimimizi diğer sektörlerde de yaygınlaştırmayı hedefliyoruz."