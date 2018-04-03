Turkcell ortaklığı Lifecell'den sermaye artışı

İSTANBUL (AA) - Turkcell'in bağlı ortaklığı Lifecell Ventures'in, sermayesinin 25 milyon dolar artırılarak 1 milyar 701 milyon 583 bin 363 avroya çıkarıldığı bildirildi.

Turkcell'in Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında, "Ventures Coöperatief UA'nın (Lifecell Ventures) sermayesi 25 milyon dolar (20 milyon 311 bin 902 avro) artırılarak 1 milyar 701 milyon 583 bin 363 avroya çıkarılmıştır. Sermaye artırımına ait yeni pay alma hakkımızın tamamı ödenecektir." ifadelerine yer verildi.