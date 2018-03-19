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Turkcell Platinum'da ayrıcalıkların kapısı sanatseverler için açıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.03.2018 11:57 | Son Güncelleme

"1001 Kültür Sanat" adıyla hayata geçirilen projeyle Turkcell Platinum müşterileri, özel yetenekli çocukların eğitim gördüğü Bilim ve Sanat Merkez'lerine kitap hediye edecek

İSTANBUL (AA) - Turkcell’in ayrıcalıklar dünyası Platinum, sunduğu özel hediyelerle kullanıcılarına daha fazla keyif ve konfor yaşatmayı sürdürüyor.

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, Turkcell Platinum, çok özel bir kültür-sanat projesine imza atıyor. Yeni projeyle, her hafta 1001 Platinum müşterisi kendilerine özel sunulan kültür-sanat ayrıcalıklarıyla buluşacak.

Turkcell Platinum, "1001 Kültür Sanat" kampanyasıyla bir yandan müşterilerine ayrıcalıklar sunarken, bir yandan da çocukların eğitimine katkı sağlayacak toplumsal fayda yaratmayı hedefliyor.

Her hafta 1001 Turkcell Platinum müşterisine değişimli olarak sunulacak kültür-sanat faydalarından biri olan hediye kitap kazanma şansı sayesinde çocuklar, yeni kitaplara kavuşabilecek.

Turkcell Platinum uygulamasına girerek kampanyaya katılanlar, kitap hakkını ister kendileri kullanabilecek, isterse öğrencilere hediye edebilecek. Bu sayede kampanyaya katılanlar, Turkcell Zeka Küpü Projesi kapsamında özel yetenekli çocukların eğitim gördüğü Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı Bilim ve Sanat Merkezleri’ne kitap desteği verebilecek. Bunun için uygulamadaki "Kitap hakkımı Bilim ve Sanat Merkezleri’ne hediye etmek istiyorum" seçeneğini tercih etmek yeterli olacak. Kitaplar, Turkcell tarafından ilgili merkezlere iletilecek.

Turkcell Platinum ile "1001 Kültür Sanat" ayrıcalıklarında kitap hediyesinin yanı sıra kültür sanatın gelişimine katkı sağlayacak çok özel ayrıcalıklar da bulunuyor. Sanatsever Platinum müşterileri, dünyaca ünlü kültür-sanat etkinliklerine ev sahipliği yapan Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde davetiye kazanma fırsatına sahip olacak. Bu sayede birbirinden özel performansları yerinde ayrıcalıklı olarak izleyebilecek. Sinemasever Platinum müşterileri, ayrıca, her hafta vizyona giren birbirinden özel filmleri yakınlarıyla izleme fırsatı kazanacak.

Kültür-sanat fırsatlarından faydalanmak için Turkcell Platinum müşterisi olmak ve Turkcell Platinum uygulaması üzerinden kampanyaya katılmak yeterli oluyor.

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