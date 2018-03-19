Turkcell Platinum'da ayrıcalıkların kapısı sanatseverler için açıldı

İSTANBUL (AA) - Turkcell’in ayrıcalıklar dünyası Platinum, sunduğu özel hediyelerle kullanıcılarına daha fazla keyif ve konfor yaşatmayı sürdürüyor.

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, Turkcell Platinum, çok özel bir kültür-sanat projesine imza atıyor. Yeni projeyle, her hafta 1001 Platinum müşterisi kendilerine özel sunulan kültür-sanat ayrıcalıklarıyla buluşacak.

Turkcell Platinum, "1001 Kültür Sanat" kampanyasıyla bir yandan müşterilerine ayrıcalıklar sunarken, bir yandan da çocukların eğitimine katkı sağlayacak toplumsal fayda yaratmayı hedefliyor.

Her hafta 1001 Turkcell Platinum müşterisine değişimli olarak sunulacak kültür-sanat faydalarından biri olan hediye kitap kazanma şansı sayesinde çocuklar, yeni kitaplara kavuşabilecek.

Turkcell Platinum uygulamasına girerek kampanyaya katılanlar, kitap hakkını ister kendileri kullanabilecek, isterse öğrencilere hediye edebilecek. Bu sayede kampanyaya katılanlar, Turkcell Zeka Küpü Projesi kapsamında özel yetenekli çocukların eğitim gördüğü Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı Bilim ve Sanat Merkezleri’ne kitap desteği verebilecek. Bunun için uygulamadaki "Kitap hakkımı Bilim ve Sanat Merkezleri’ne hediye etmek istiyorum" seçeneğini tercih etmek yeterli olacak. Kitaplar, Turkcell tarafından ilgili merkezlere iletilecek.