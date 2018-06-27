İSTANBUL (AA) - Turkcell, Türkiye'nin en sevilen masa oyunlarından tavlayı, "Tavla GO" uygulamasıyla dijital ortamda oyunseverlerle buluşturdu.
Turkcell tarafından yapılan açıklamaya göre, şirket, tavla sevenleri mutlu edecek bir uygulama geliştirerek, dijital oyun dünyasındaki girişimlerine bir yenisini daha ekledi.
"Tavla GO" uygulaması ile kullanıcılar, tüm dünyadan oyuncularla ya da arkadaşlarıyla karşılıklı tavla oynayabiliyor.
Tavla turnuvaları ve lider panosuyla rekabet ortamı yaratan oyunda, sunulan "chat" özelliği sayesinde rakiplerle sohbet edilebiliyor. Ücretsiz sunulan uygulama, "App Store" veya "Google Play"den indirilebiliyor.
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