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Turkcell'den vergi tarhiyatı açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.08.2018 19:55 | Son Güncelleme

Turkcell İletişim Hizmetleri -"Şirketimiz yapılan tarhiyat hakkında ilgili mevzuat uyarınca tüm yasal haklarını kullanacaktır"

İSTANBUL (AA) - Turkcell İletişim Hizmetleri, Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı tarafından 2016 hesap dönemine ilişkin olarak şirkete toplamda 247,8 milyon TL tutarında vergi tarhiyatı yapıldığını ve şirketin yapılan tarhiyat hakkında ilgili mevzuat uyarınca tüm yasal haklarını kullanacağını duyurdu.

Turkcell İletişim Hizmetleri, tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Şirketimiz nezdinde gerçekleştirilen 2015 ve 2016 hesap dönemlerine ilişkin KDV ve Özel İletişim Vergisi ("ÖİV") yönünden sınırlı vergi incelemesi sonucunda, 2015 yılına ilişkin eleştirilecek herhangi bir husus olmadığı bildirilmiştir. Bununla birlikte, 2016 hesap dönemine ilişkin olarak Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı tarafından şirketimizin müşterilerine sunduğu bazı çoklu hizmetlerin ve paketlerde yer alan uygulamaların vergilendirilmesine yönelik ek talepte bulunulmuş ve Şirketimize 53,8 milyon TL ÖİV aslı ve 80,7 milyon TL vergi ziyaı cezası ile birlikte, 45,3 milyon TL KDV aslı ve 68,0 milyon TL vergi ziyaı cezası olmak üzere toplamda 247,8 milyon TL tutarında vergi tarhiyatı yapılmıştır. Şirketimiz, tabi olduğu mevzuat ve sektör uygulamalarına uygun olarak, bünyesinde oluşan tüm hizmetler üzerinden gerekli vergi ve yasal yükümlülüklerini hesaplayıp halihazırda Devletimize ödemektedir. Buna karşılık, vergi mevzuatındaki belirsizlikler ve yorum farkları nedeniyle ilave tarhiyat yapıldığı anlaşılmaktadır. Şirketimiz yapılan tarhiyat hakkında ilgili mevzuat uyarınca tüm yasal haklarını kullanacaktır."

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