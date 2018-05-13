HABER

"Türkçe'ye sahip çıkmazsak yok oluruz"

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.05.2018 18:52 | Son Güncelleme

"9. Uluslararası Dergi Fuarı" kapsamında "Avrupa'da Türkçe Dergi Yayıncılığının Dünü, Bugünü ve Yarını" başlıklı panel düzenlendi - Türk- Alman Yazarlar Birliği Başkanı Mahmut Aşkar: - "Kültürel varlığımızın devamı için Türkçe'nin Avrupa'da devam etmesi lazım" - Alev Kültür ve Edebiyat Dergisi Editörü Emel Balıkçı: - "Türkçe şiir dünyasının dilidir. Atalarımızın 16 asırdır koruduğu dildir ve bu dile biz sahip çıkmazsak, biz yok oluruz"

İSTANBUL (AA) - Türkiye Dergiler Birliği (TÜRDEB) ve Dünya Dergiler Birliği (World Periodical Union -WPU) tarafından düzenlenen, "9. Uluslararası Dergi Fuarı" kapsamında, "Avrupa'da Türkçe Dergi Yayıncılığının Dünü, Bugünü ve Yarını" konulu panel düzenlendi.

Tarihi Sirkeci Tren Garı'nda gerçekleştirilen panelde, Almanya'da yayın yapan dergiler adına konuşan Türk- Alman Yazarlar Birliği Başkanı Mahmut Aşkar, 1960'lı yılların sonunda Batı Avrupa'ya Türklerin göç etmelerinden sonra, Türkçe dergilerin ve gazetelerin ortaya çıktığını söyledi.

- "En büyük hizmetleri Türkçe'ye olan hizmetleriydi"

Aşkar, 1970'li yıllardan sonra Avrupa'daki Türkçe dergiciliğin bir fikri hareketin etrafında ya da belli bir kuruluşun, dini cemaatin bünyesinde çıkarıldığını belirterek, "Daha sonraları en çok yerel gazeteler çerçevesinde çıkarılan ve daha sonraları haftalık, aylık gazeteler yayınlanmaya başladı. Bunlar da reklamlarla beslenen dergi ve gazeteler oldular. En büyük hizmetleri Türkçe'ye olan hizmetleriydi." dedi.

Bugün Avrupa'da yayınlanan Türkçe dergilerin iki ana sıkıntısı olduğuna dikkati çeken Aşkar, şunları kaydetti:

"Bir maddi sorunlardır. Dergicilik zor bir iştir. Türkiye'de de nerede çıkartırsanız çıkartın zor bir iştir. Dergilerin süreklilik kazanabilmesi için madden sıkıntısı olmaması ve okuyucu kitlesinin var olması lazım. Bizim dergilerimizin bir kısmı parasızlıktan dolayı kapandı. Asıl sıkıntımız, Avrupa'daki Türklerin kültürel malzeme bulma noktasında sıkıntısı ve yavaş yavaş ana dilleri olan Türkçe'nin kaybolmaya başlaması."

Aşkar, Türkçe'nin bir kültür dili olduğunun altını çizerek, "İngilizce, Almanca, Fransızca da bir kültür dilidir. Bizim medeniyetimizin taşıyıcı dili ise Arapça, Farsça ve Türkçe'dir, taşıyıcı olarak başka dil yoktur. Bizim dilimiz ana dil olmaktan öte bir kültür dilidir. Kültürel varlığımızın devamı için Türkçe'nin Avrupa'da devam etmesi lazım." diye konuştu.

- "Dilimize sahip çıkmazsak, yok oluruz"

Balkanlarda yayın yapan dergiler adına konuşan Alev Kültür ve Edebiyat Dergisi Editörü Emel Balıkçı da Bulgaristan'da Türk olmanın zorluklarına değinerek, "Biz Osmanlılardan önce Bulgaristan'da vardık. Ne var ki 1870'den itibaren her 15 yıl arası Bulgaristan Türkleri, Bulgar topraklarından temizleniyorlar. Türkler göçe tabi tutuluyor. Eğer biz bu zorunlu göçlere dur demezsek, Balkanlar'da Türk kalmayacak." ifadelerini kullandı.

Balıkçı, Türkçe'nin özellikleri itibariyle dünya dillerinden daha zengin bir dil olduğu yorumunda bulunarak, şöyle devam etti:

"Türkçe şiir dünyasının dilidir. Atalarımızın 16 asırdır koruduğu dildir ve bu dile biz sahip çıkmazsak, biz yok oluruz. Şu anda Bulgaristan'da budur durum. Gençlerimiz Bulgarca konuşuyor. Çünkü eğitim dilleri Bulgarca. Kendi dillerini sevemiyor, kendilerine yabancı kalıyor. Bu açıdan ne yapabiliriz diye tüm siyasetçilere soruyorum."

Avusturya'daki Türk yayıncılar adına konuşan Ömer Cançetin de Avusturya Viyana Merkez Camisi'nin hazırladığı bir proje kapsamında 8 ve 14 yaş arası Müslüman çocuklar için 5 yıl önce bir dergi çıkardıklarını dile getirdi.

Cançetin, amaçlarının Avrupa'daki Müslüman çocuklarının kendi dinini unutmaması olduğunu vurgulayarak, şunları söyledi:

"Derginin içeriğinde Peygamber Efendimiz'den, Kur'an mucizelerinden, güzel ahlaktan konular yer almaktadır. Bunları çocuklarımıza öğretebilmemiz için bu dergiyi hazırladık. Bu derginin dışında camimizde her 2 ayda bir gayrimüslimler için düzenlediğimiz bir seminer var. Hatta geçen yıl bir Yahudi kadın Müslüman olmaya karar verdi."

- "Dilini kaybeden bir toplum, tüm değerleriyle olan ilişkisini kaybeder"

Eğitimci yazar Sami Becerikli ise 29 yıllık eğitimcilik hayatında yaşadığı tecrübelerini anlatarak, "Emekli olduktan sonra paslanmamak adına boş durmadım. Birçok ülkeyi gezerek oraları fotoğrafladım. Almanya'da çıkarttığımız 'Bizim Haber' adlı dergide 'Bizim Berlin' adlı dergide Türkçe olarak yayınlıyoruz. Dergimiz Frankfurt'ta basılıp, dağıtılıyor. Bizim Berlin ise Frankfurt'ta basılıp Berlin'de dağıtılıyor." dedi.

Avrupa ülkelerinde Türkçe'nin kullanımına ilişkin sorunlarına da değinen Becerikli, şu değerlendirmede bulundu:

"Fransa, Almanya, Belçika gibi ülkelerdeki okullarda Türkçe, müfredatlardan neredeyse kaldırılma yönüne doğru gitmektedir. Dilini kaybeden bir toplum, ülkesiyle, ailesiyle, kültürüyle, değerleriyle olan ilişkisini de kaybeder. Özellikle Türkçemizi kaybettiğimiz zaman, Müslümanlığımız da yavaş yavaş Avrupa ülkelerinde tehlike altına girmektedir."

Ahmet Hakan oyunu kime vereceğini açıkladıAhmet Hakan oyunu kime vereceğini açıkladı
Fatih Portakal'dan canlı yayında Erdoğan'a çağrıFatih Portakal'dan canlı yayında Erdoğan'a çağrı
Trump'ın duyurduğu operasyon Sakarya'da başladı!Trump'ın duyurduğu operasyon Sakarya'da başladı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
"Avrupa'da Türkçe Dergi Yayıncılığının Dünü 9. Uluslararası Dergi Fuarı

En Çok Okunan Haberler

Emre Karayel: Demet Evgar'dan hoşlanmadım desem yalan olur!

Emre Karayel: Demet Evgar'dan hoşlanmadım desem yalan olur!

Emeklilere 1000 TL ikramiye ne zaman verilecek? Tarih belli oldu

Emeklilere 1000 TL ikramiye ne zaman verilecek? Tarih belli oldu

Demirtaş'tan flaş Erdoğan açıklaması: Çekilmeye hazırlık yapıyor

Demirtaş'tan flaş Erdoğan açıklaması: Çekilmeye hazırlık yapıyor

Selahattin Demirtaş'tan Bahçeli'ye 'af' yanıtı: Parti lideri olacağıma, psikopat bir mafya lideri olsam daha iyiymiş

Selahattin Demirtaş'tan Bahçeli'ye 'af' yanıtı: Parti lideri olacağıma, psikopat bir mafya lideri olsam daha iyiymiş

Fatih Altaylı: Meral Akşener aradı, kahkahalar atarak...

Fatih Altaylı: Meral Akşener aradı, kahkahalar atarak...

Muharrem İnce: O tekme atandan hesap sormazsam namerdim

Muharrem İnce: O tekme atandan hesap sormazsam namerdim

İlginizi Çekebilir

Selahattin Demirtaş'tan Bahçeli'ye 'af' yanıtı: Parti lideri olacağıma, psikopat bir mafya lideri olsam daha iyiymiş

Selahattin Demirtaş'tan Bahçeli'ye 'af' yanıtı: Parti lideri olacağıma, psikopat bir mafya lideri olsam daha iyiymiş

Alaattin Çakıcı'dan Devlet Bahçeli'ye 'af' teşekkürü

Alaattin Çakıcı'dan Devlet Bahçeli'ye 'af' teşekkürü

Sosyal medyada 'Yok laiklik elden gidiyor' sözüyle viral olan yaşlı adam yine objektiflere yansıdı!

Sosyal medyada 'Yok laiklik elden gidiyor' sözüyle viral olan yaşlı adam yine objektiflere yansıdı!

Polisin 'dur' ihtarına uymayan genç kadın, hatasını hayatıyla ödedi

Polisin 'dur' ihtarına uymayan genç kadın, hatasını hayatıyla ödedi

Irak'ın Kerkük kentinde bir patlama daha! Seçimler sonrası tansiyon düşmüyor!

Irak'ın Kerkük kentinde bir patlama daha! Seçimler sonrası tansiyon düşmüyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Atatürk Havalimanı'nda korku dolu dakikalar! Uçaklar apronda çarpıştı

Atatürk Havalimanı'nda korku dolu dakikalar! Uçaklar apronda çarpıştı

FETÖ'nün kritik ismi İzmir'de yakalandı

FETÖ'nün kritik ismi İzmir'de yakalandı

Ankara metrosunda şoke eden ölüm!

Ankara metrosunda şoke eden ölüm!

Balıkesir’de feci kaza: 19 yaralı

Balıkesir’de feci kaza: 19 yaralı

Nüfus müdürlüklerinde seçim yoğunluğu

Nüfus müdürlüklerinde seçim yoğunluğu

Anneler Günü mesajları ve sözleri ile tüm güzellikler annelerimiz için!

Anneler Günü mesajları ve sözleri ile tüm güzellikler annelerimiz için!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.