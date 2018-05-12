Türkçeyle hayallerine daha kolay ulaşıyorlar

HALİL FİDAN - Ülkelerindeki iç savaş nedeniyle Türkiye'ye sığınan lise mezunu Suriyeli öğrenciler, Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) tarafından hayata geçirilen "Suriyeliler İçin İleri Düzey Türkçe Eğitimi" projesi sayesinde Türkçe öğrenerek üniversiteye girişte avantaj elde ediyor. Türkiye'nin kucak açtığı Suriyelilerin barınma, sağlık gibi temel ihtiyaçları kesintisiz karşılanırken, çocuk ve gençlerin eğitimine de ayrı önem veriliyor. Ülke genelinde 610 bin civarında Suriyeli çocuk, kendi dillerinde ve ülkelerinin müfredatına uygun eğitim görüyor. Eğitimlerinden geri kalmamaları için her türlü imkanın seferber edildiği savaş mağduru çocuklar da gelecekte iyi bir mesleğe sahip olarak ülkelerinin yaralarını sarmanın hayalini kuruyor. Suriyeli sığınmacılara yönelik çalışmalarda önemli bir rol oynayan YTB'nin yürüttüğü "Suriyeliler İçin İleri Düzey Türkçe Eğitimi" projesiyle, öğrencilerin yüksek öğrenime geçişlerinin ve toplumsal uyum süreçlerinin kolaylaştırılması hedefleniyor.

YTB Ortadoğu Koordinatörü Mehmet Nedim Aslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin, Suriye'de 2011 yılında başlayan savaşın ardından her anlamda mazlumlara sahip çıktığını hatırlattı. YTB olarak da bu anlamda önemli faaliyetlere imza attıklarını ifade eden Aslan, Suriyeli gençleri üniversiteye kazandırmayı hedeflediklerini anlattı. Aslan, ileri düzeyde Türkçe öğrenen sığınmacıların, yüksek öğrenime geçmesinin kolaylaştığını vurgulayarak, şunları kaydetti: "YTB olarak Suriyelilerin üniversiteye kazandırılması için hem milli kaynaklarımızla hem de uluslararası kuruluşlarla birlikte çalışma yürütüyoruz. Yarın iç savaş bittikten sonra Suriye'ye dönen bu gençlerin kendi ülkelerini inşa etmeleri gerekiyor. Bunun için de eğitim almaları lazım. İnşaat mühendisi, doktor, öğretmen ya da marangoz olacaklar. Bizim amacımız bunları yüksek öğrenime kazandırarak geleceğe umutla bakmalarını sağlamak ve hayallerindeki mesleğe ulaştırmak. Bunlar inşallah Suriye'nin geleceğinde önemli rol alacaklar."

- "Hazırlık okumalarına gerek kalmıyor" Mehmet Nedim Aslan, halen Türkiye'de 20 binin üzerinde Suriyeli öğrencinin üniversiteye kazandırıldığını anımsatarak, söz konusu öğrencilerin üniversite harçlarının da YTB aracılığıyla devlet tarafından ödendiğini söyledi. Suriyeli öğrencilere burs da verildiğine dikkati çeken Aslan, şöyle devam etti: "Üniversiteye giden öğrenciler dışında, ileri düzey Türkçe eğitimi alan öğrenciler var. Bunlar liseyi bitirmiş üniversiteye hazırlanan öğrenciler. Bu kardeşlerimiz Türkçeyi öğrendikten sonra üniversiteye başvuracaklar. 2013 yılından itibaren bu işi yürütüyoruz. Bugüne kadar 12 bin 250 öğrenci bu projeden yararlandı. Bu sene de hem şehir merkezlerinde hem de barınma merkezlerinde toplam 4 bin 300 civarında öğrenciyle devam ediyoruz. İleri düzeyde Türkçe eğitimi alan Suriyeli öğrenciler, üniversiteye başladıklarında hazırlık okumak durumunda kalmayacaklar. Normalde yabancı öğrenciler Türkiye'deki üniversitele başladıklarından bir yıl hazırlık okuyup Türkçe öğrenmek zorunda ama bunlar Türkçe sertifikası aldığı için hazırlık okumalarına gerek kalmıyor. Bu sayede yüksek öğrenime geçişleri daha kolay oluyor."