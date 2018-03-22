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Türkel: “Şehitlerin haklarını asla ödeyemeyiz”

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.03.2018 12:31 | Son Güncelleme

Samsun Bafra Kaymakamı Ali Fuat Türkel ve Belediye Başkanı Zihni Şahin, şehit ailelerine ziyaretlerini sürdürüyor.Erzurum Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şubesinde görevini ifa ederken 21 Kasım 1994 tarihinde görev esnasında içinde bulunduğu aracının başka bir araçla çarpışması sonucu şehit olan Polis Memuru Recep Çakmak’ın baba evini ziyaret eden Kaymakam Türkel ve Başkan Şahin’i şehidin annesi Nesime Çakmak ve babası Hasan Çakmak karşıladı.Şehit ailelerini ziyaretlerinde istek ve önerileri aldıklarını belirten Kaymakam Türkel, her zaman devletin yanlarında olduğunu hissettirmek istediklerini belirtti.

Türkel: “Şehitlerin haklarını asla ödeyemeyiz”

Samsun Bafra Kaymakamı Ali Fuat Türkel ve Belediye Başkanı Zihni Şahin, şehit ailelerine ziyaretlerini sürdürüyor.
Erzurum Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şubesinde görevini ifa ederken 21 Kasım 1994 tarihinde görev esnasında içinde bulunduğu aracının başka bir araçla çarpışması sonucu şehit olan Polis Memuru Recep Çakmak’ın baba evini ziyaret eden Kaymakam Türkel ve Başkan Şahin’i şehidin annesi Nesime Çakmak ve babası Hasan Çakmak karşıladı.
Şehit ailelerini ziyaretlerinde istek ve önerileri aldıklarını belirten Kaymakam Türkel, her zaman devletin yanlarında olduğunu hissettirmek istediklerini belirtti. Her hafta şehit aileleri ve gazileri ziyaret ettiklerini söyleyen Türkel, “Ne yaparsak yapalım, onların haklarını asla ödeyemeyiz. Şehitlerimizin bizlere emanetleri olan ailelerine ve milletimize bir kez daha sabırlar diliyorum. Şehit ailelerimizin her zaman başımızın üzerinde yeri var. Bir sıkıntıları olduğunda her zaman yanlarındayız” Dedi. Başkan Şahin ise, “Mehmetçiklerimiz, bu ülkenin bölünmez bütünlüğü için canlarını hiçe sayarak feda ettiler ve şehit oldular. Çanakkale’de, Sarıkamış’ta ve birçok cephede dedelerimiz çok zor şartlar altında savaşıp, vatanımızı korumak ve bizlere yurt bırakmak için mücadelelerde bulundular” ifadelerini kullandı.
Ziyarete İlçe Jandarma Komutan vekili Yüzbaşı Yusuf Karadeniz, İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Öner, Aile ve Sosyal Politikalar İlçe Sosyal Hizmetler Merkezi Müdürü Muzaffer Şahin de hazır bulundu.

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