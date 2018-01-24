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Türker Ertürk yazdı: Türkiye bu adımı atmadan Afrin'de başarılı olamaz

GÜNCEL HABERLERİ | 24.01.2018 11:56 | Son Güncelleme 4 saat önce

Odatv yazarı Türker Ertürk, kaleme aldığı 'Türkiye bu adımı atmadan Afrin'de başarılı olamaz' başlıklı yazısında Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Afrin’e yönelik olarak başlatılan Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin gündem yaratacak ifadeler kullandı.

Türker Ertürk yazdı: Türkiye bu adımı atmadan Afrin'de başarılı olamaz

Türker Ertürk, Odatv'de yayınlanan yazısında "İktidarın çağ dışı siyasal ideolojisi ve hayali nedeniyle Türkiye Suriye’de yanlış işler yapmasaydı, ABD’nin, Suudi Arabistan’ın ve Katar’ın kuyruğuna takılmasaydı; halen yaşadığımız bu feci tabloyla karşılaşmayacaktık" ifadesini kullanırken, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

İşte Ertürk'ün dikkat çeken o yazısı;

"Bugün; Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Afrin’e yönelik olarak başlatılan harekâtın dördüncü günü. Türk Silahlı Kuvvetleri’ne üstün başarılar diliyoruz. Tanrı askerimizi, vatanımızı ve milletimizi korusun.

Afrin’de egemen olan güç; terör örgütü PKK’nın uzantısı olan PYD’dir. Bu yapı, ülkemiz sınırları dışında bile olsa, Türkiye’nin bekası ve güvenliği için tehdittir. Sorun sadece Afrin de değil! PKK’nın uzantısı olan PYD, Fırat’ın doğusunda, tüm sınırımız boyunca Suriye’nin kuzey bölgesinin denetimini eline geçirmiştir.

PYD’NİN AMACI

ABD’nin siyasi, ekonomik ve askeri desteğini alan PYD, Ocak 2018 itibarıyla denetlediği ve kontrol altında tuttuğu bölgeyi, Suriye topraklarının yaklaşık olarak yüzde 30’u olacak şekilde genişletmiştir. Suriye’nin en büyük petrol alanı olan Omar bölgesi, PYD’nin denetimine geçmiştir. Halbuki burada Arap-Sünnikökenden gelen insanlar yaşamakta olup, Kürt nüfus bulunmamaktadır.

PYD’nin nihai hedefi; Cizre ve Kobani üzerinden gelen ve Fırat Kalkanı ile kısmen kesilen koridoru Afrin’le birleştirmek ve Akdeniz’e çıkmaktır. Amaç ise Ortadoğu’da kurulacak Kürt Devleti’nin batı parçasını oluşturmaktır.

BOP’UN AMACI

Ortadoğu’da Irak’tan, Suriye’den, İran’dan ve Türkiye’den koparılacak parçalarla bir Kürt Devleti kurmak; Büyük Ortadoğu Projesi’nin (BOP) olmaz ise olmazlarındandı. Suriye’de Türkiye’nin güvenliği ve bekası için tehdit arz eden bu durum, birdenbire meydana gelmedi. Mart 2011’de başlayan, neredeyse yedinci yılını doldurmak üzere olan emperyalizmin vekâlet savaşı Türkiye ve diğer bölge devletleri (Suriye, Irak, İran) için istenmeyen bu tabloyu ortaya çıkardı. IŞİD, PYD, Özgür Suriye Ordusu, Cihatçı ve Tekfiri gruplar, bu emperyalist projede okyanus ötesinden aldıkları vekâlet ve destekle savaştılar!

Ne yazık ki, halen ülkemizi yöneten iktidar iradesi, emperyalizmin Suriye’deki vekâlet savaşının ateşine odun taşıdı. Hatta; Türkiye dahil, bölgemize tecavüz etmeye çalışan BOP’a eş başkanlık yaptı. Bu yüzden Suriye nüfusunun yüzde 7’sini oluşturan Kürtler; ülkenin yüzde 30’una sahip oldular, petrol bölgelerini ele geçirdiler, Türkiye’yi güneyden kuşattılar, Kuzey Suriye’de Türkmenlere ve Araplara karşı etnik arındırma yaptılar. Ayrıca; emperyalizmin Suriye’deki bu vekâlet savaşı ile dünya tarihinin en büyük tehcir olayı yaşandı ve yaklaşık 4 milyona yakın sığınmacı ülkemize doluştu.

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YANLIŞLAR OLMASA, BU TABLO OLMAYACAKTI

İktidarın çağ dışı siyasal ideolojisi ve hayali nedeniyle Türkiye Suriye’de yanlış işler yapmasaydı, ABD’nin, Suudi Arabistan’ın ve Katar’ın kuyruğuna takılmasaydı; halen yaşadığımız bu feci tabloyla karşılaşmayacaktık.

Şimdi, iktidar yaptığı bu hatalarını gidermek için Suriye’de “Zeytin Dalı”harekâtını başlattı. Ama hala Suriye Merkezi Hükümeti ile işbirliği yapmıyor, sadece “haber verdik” demekle yetiniyor. Daha da önemlisi; ÖSO denen, El Kaidetürevi cihatçılarla ve tekfiri gruplarla işbirliği yapıyor. Yanlış adamlarla doğru işler yapılamaz. Bu yüzden İran, “Zeytin Dalı” harekâtına şüphe ile bakıyor. Rusya ise hava sahasının kullanımı için müsaade verdi ama beklentileri farklı. Türkiye bir an önce Suriye Merkezi Hükümeti ve güçleri ile işbirliği yapmaz ise; Ortadoğubataklığına saplanacak ve tuzağa düşecek.

VATANSEVERLİK NEDİR

Sovyetler Birliği, 1979’da Afganistan’a girdi. Kızıl Ordu’yu kim durdurabilirdi ki! Çapulcu görünümlü El Kaide ne yapabilirdi ki! Ama arkalarında emperyalizmin topu, tüfeği, tanksavar silahları, Stinger hava savunma füzeleri ve namütenahi lojistik imkanları vardı. Dokuz yılın sonunda, Kızıl Ordu 15 bin kayıp vererek çekilmek zorunda kaldı. Zaten kötü durumda bulunan Sovyetler Birliğiekonomisi tamamen iflas etti ve iki yıl sonra da parçalandı. Bizi böyle bir tuzağa çekiyorlar, bilesiniz. Keşke her şey hamasetle olsa! Haddinden fazla hamaset, aklı kapı dışarı eder!

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İktidar bugüne kadar hangi konuda yanılmadı ve yanlış yapmadı ki! Şimdi de yanlış yapıyor ve ülkemizi felakete sürüklüyor, şüpheniz bile olmasın. Vatanseverlik yapmak; kalabalığın sesine uyup şakşakçılık yapmak değil, testi kırılmadan uyarmaktır.

PAKİSTAN’IN YAPTIĞINI YAPTIK, SONUÇ ORTADA

Pakistanlı yazarlar ve aydınlar; “Maalesef 1979’da ABD’nin çizgisini takip ettik, mücahitler geldi destekledik, Afganistan’a savaşa gönderdik, İslam radikalleşti, ülkemiz şiddete ve teröre boğuldu, sonuç olarak 40 bin can kaybettik ve hala kaybediyoruz” diyorlar.

Pakistan’ın yaptığını biz de Suriye’de yaptık ve sonuç ortada! Bu yanlış, şimdi yapılan başka bir yanlışla düzeltilemez! Yapılması gereken; Suriye’nin toprak bütünlüğü ve istikrarı için Şam, Bağdat ve Tahran’la tam bir işbirliği yapmaktır. Görülen o ki; yapılmamaktadır ve hesap başkadır!"

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TSK Türker Ertürk Suriye Türk Silahlı Kuvvetleri Afrin Zeytin Dalı Harekatı

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Okuyucu Yorumları 47 yorum
Yakında bor ve toryum karışımlı roket füze ucak yakıtlı insansız ucakların ve yeni nesil türk füzelerini ve savaş ucaklarını hic yakıt almadan 1 hafta ucuşunu izleyeceksiniz füzelerin menzili nerdeyse sonsuz gibi olacak yakıtla yüklü füzler ve insansız ucaklar artık semalardalar tek sorun depoların 2 gün yüksek ısısya dayanıklı yeni bir maden den yakıt depoların testi deneniyor testler olumlu artık 1 hafta yakıt almadan havada uçacağız..
@karpinli bu bahsettiğinizin haberle ilgisi nedir?
@karpinli hıı daha öncede kendi kendine çalışan makina yapmıştınız...salak herif....
@karpinli Kuzum sen ne kullandın,ot,hap,sulu mu?
@karpinli hangi bor madeni taip bor madenlerini satalı on sene oldu zavallı adam sen hangi hayallerde yaşıyorsun.. keşke olsa senin yazdıkların
He helikopter italyan agusto adı atak,altay tankı maketi var almanya motoru vermeyince maketi kaldı özalda bir ara f16 yapıyoruz dedi ankarada oysa kanat,kuyruk montajı yapıyormuşuz hala amerika yapıyor şimdi de sizler trolükten başka yaptığınız yok işte busunuz daha yazacak çok örnek var da siz sürü,sürü koyunlar anlamazsınız siz sadece balkon altınadizilir meeelersiniz
Her Fırsatta saçmalıyorsun farkında mısın?
Sana ne içirdiler böyle.. fazla uçmuşsun.. fazla aheber izleme böyle halüsinasyonlar görürsün..ayağı sağlam yere basar şeyler söyle ki insanlar birazcık inansın.. yerli otomuzu yollarda, yerli tankımızı muharebe meydanlarında , milli uçağımızı göklerde bir görelim, sonra senin dediklerini bir bir yaparız.
Şeyh uçmaz mürid uçurur.
Eyy katil esad gitsin diyerek PYD'ye koridor derken suriye karıştırıldı milyonlarca suriyeli ülkeye dolduruldu... PYD devlet haline geldi türkmenler katledildi BOP görevini yaptılar.. ALLAH TÜRK'Ü KORUSUN VE YÜCELTSİN
Allah dünya uzerindeki tum insanlari korur. ama hiç bir ırkı ayri kilmaz ve yûceltmez bunu o beyninize sokun. unutmadan makarnayi az tüketin.
Kadınlar, kızlar, çocuklar, Koşacak kutlu ülküye. Erler yeniden doğacak, Doğacak Türkçü Türkiye. Taşında gözü olanın Yurduna mezar kazacağız Hainin, soysuzun, döneğin Alnına "vatan" yazacağız Hainin, soysuzun alnına "Yaşasın Turan" yazacağız Biz güneşin milletiyiz Gün doğdukça doğacağız Kainat bizim evimiz Her yanını saracağız Alsın kaç can alacaksa Kan da aksın akacaksa Bu dünya cehennem olsa Biz onu da yakacağız Yetmez Türk'e dünya yetmez Dört yön, yedi kıta yetmez Aya çıksak aya, yetmez! Güneşe cıkacağız Bir Türk'ün bir damla yaşı Yok edecek dağı taşı Düşmanın başına arşı, Gökyüzünü yıkac
@mah6bsddn4 anne sütü önemli
@osmturk seni cehennem paklar,bu ülke vatan menfaatlerini kollayan,koruyan herkesin.
@mah6bsddn4 tez konusu gibisiniz. 1.fitne nedir? 2.nasıl yapılır?
odatv. ve bunun benzeri döküntüler.siz kendi aklınızı kendinize saklayın. Türkiye neyi başarır neyi başaramaz bunlara aklınız ermez. tevfik ertürk kimdir? zurnanın son deliği.
@incianaokulu Allah topunuzun belasını versin.10 yıl sonra çocuklarınızın yüzüne bakamayacaksınız..
@incianaokulu Oda Tv nin teşhisi doğrudur.İktidar ve yandaşları hayal alemindeler
@ileridemokrasim bakarlar onlar yüz varmı sanıyosun
7 yıl önce abd,katar ve sudi arab yanlarına tayyibide alarak esada savaş ilan etti.cihatçı sünni teröristler türkiye üzerinden suriye ye gönderildi.mit tırları silahları taşıdı.esad yıkılacakken iran ve rusya sahaya indi.tayyip,abd,katar yenildi.yenilen teöristler önce halebe sonra idlibe çekildi.putin tayyibe idlibteki teröristleri hallet dedi.tayyibde idlibteki teröristleri afrine yerleştirmek istedi.aynı zaman da pkk terör koridoru kesilecek ve suriyeli göçmenler afrine gönderilecekti.
Tam fitne zamanı. Aman dikkat.. Korku ile umud arasında bir yerde duralım. Fasıklardan gelen haberlere itibar etmeyelim.. Sabredenlerden olalım. Dua edelim, istişare ve şûrayı bırakmayalım. Unutmayalım ki, karanlığın en koyu anı, aydınlığa en yakın olduğu zamandır. Allah plan yalanların bozguncusudur.
fitne, fasık, istişare, şura. .tipik arapçı jargonu.
@kanka736 Allah doğrunun,çalışanın yanındadır.Miskin miskin sadece dua edenler,hırsızlık,yolsuzluk,sapıklık yapanlar her türlü musibeti hakederler.Allah'ın laneti onların üstünedir
TÜRK-ER ER-TÜRK Adın'da Soy'adın da sana 10 numara büyük, ya o kafayı değiştir yada adını soyadını, hem bu ismindeki TÜRK kelimeleri seni rahatsız etmiyormu, senin zihniyetindekiler TÜRK ve İSLAMİYET kelimelerine biraz uzaktırlar, baksana yorumunun içinde Askerlerimize başarılar dilerken ALLAH isminden özellikle imtina edip TANRI askerimizi korusun diyorsun Tanrını yiyim senin Tanrı neymiş, (Tanrı) İnsanın kendisinin ilahlaştırdığı ve sonrada taptığı materyallere denir Paganist çağda bi yığın tanrılar vardı Aşk Tanrısı, Bereket Tanrısı, Gök Tanrısı v.s. gibi Allahın 99 isminde Tanrı yok.
Türkçülük bir yere kadar çekiliyor ama arapçılık asla. .
@7uyuyanlar08 tanrı kelimesi KURAN da vardır.cahil olma...
Her milletin kendi tanrıları var,allah da Arapların göktanrısının adıdır.
Yakında ''katil Esed'' söylemleri ''kardeşim Esat''a dönüşür. Biz de tükürdüğümüzü yalamak zorunda kalırız.
Suriye de yanlış işleri bu iktidar yaptı da peki ya zamanında Irak'ta çok mu doğru işler yapıldı!Türkiye bugün Suriye meselesinde söz sahibi peki ya Irak'ta! Odatv ve benzerleri siz bu masallarla ancak kendiniz gibileri kandırabilirsiniz!
Irak uzerindeki yanlış politikaların sahibi de sizin ağababalarınızdı,hatırlatayım dedim malum T.C. tarihi size göre 2002'de başlıyor ya.
türker burda zırvalamış birşey daha tanrı değil allah
@relax35x din babanın malı sanki. buda da alah mı?
ESADla iş birliği yaptığınız an şu verdiğiniz savaş PKK/PYD'ye karşı olmaz tüm kürt ırkına karşı olur. O zaman türkiyedeki kürtleride Esadın yaptığı gibi öldürelim keselim kimlik vermeyelim sınır dışı edelim var mı böyle bir dünya? Esad terör örgütlerine kızıp ülkesindeki binlerce masum kürt halkını katletti, onlarla beraber çoluk çocuk demeden türkmenler araplarda telef oldu. Şimdi tutmuş esadla iş birliği yapalım, yapmadık böyle oldu, AKP ülkeyi mahvediyor gibi yalan yanlış saçma sapan haberler yapıyorsun, Odatv kadar başınıza taş düşsün. Ülkeyi mahvetmeye çalışn asıl sizin gibi zihniyetler.
Bu ilk kez söylenmedi belki iktidar karşıtı hepsinin ağzında sakız ama millet itibar etmiyor hele birde Oda tv miş.Ne odası ise sanki bölücülük odası..
Ya bu kadar becerikli ve akillisinizda neden bi partiye katilip siyasi goruslerinizi sunmuyorsunuz.Yok ama boyle karistirmak daha kolay geliyor sizlere.Bi laf varya ..köpeklerin duasi kabul olsa .gokten kemik yagar diye...Gölge yapmayin bari.ötede oynayin
oda tv pkknın basın bürosu sözde yazar teröristlerde militanlık üstlenmişler.
Bir süredir ortalarda görünmeyen devlet düşmanları fitne yaymak için tekrar iş başı yapmışlar. Ne yapsanız boş. Bu millet uyandı bir kere. Onun önünde ne fetö, ne PKK/PYD ne de ABD güdümlü diğer hainler duramaz artık. Siz sadece kendinizi açık etmekle kalacaksınız ve ne MAL olduğunuz ifşa olmuş olacak. Pek çok yazar, sanatçı, akademisyen v.b. kılığındaki devlet düşmanları siz milletin gözünde bir hiçsiniz. Çırpındıkça daha da batacaksınız kendi pisliğinizin içine...
Müthiş tesbitler. Çok etkilendim. Bu adam 120 li yaşlarda galiba. Değişen dünyadan haberi yok. oturmuş saf saf yazmış. Örnekleride maaşallah çok seçme(!)
türker ertürk, Sen abd'nin pyd ye verdiği silahlardan hiç rahatsız oldunmu?, esad'ın çocukları katletmesinden hiç rahatsız oldunmu? da konuşuyorsun. hainlik ediyor, fitne çıkartmaya çalışyorsun.
Obama beni aldattı.
çok merak ediyorum; sırf oy uğruna türkiyeye aldığınız o suriyelilerin kaç bin tanesi pkklı..!! sen kendi ellerinle pkk lıları ülkeye al sonra sınır ötesi harekat yap..!' bu ne perhiz bu ne lahana turşusu demezler mi adama. sonra da sözüm ona millete bu şöyleyim ben böyleyim diye caka satmaya kalk.. yeminle o kadar komiksiniz ki
İnsanlarımız ne durumda sizce.? Sevgi yoksunu, öfke ve nefret üzere yönlendirilen insanlar olduk. Artık kimse kimseyi düşünmüyor, paylaşmıyor ve umursamıyor. Gerçek İslam bu mu.? Şeklen ve şuursuzca kılınan, namaz diye yatıp kalkmak mı doğru.? Yoksa iyilik üzre düşünüp gönüllere sevgi ekmek mi.? Allah için hangisi makbuldür.? Korku ve endişe içindeyken, eski günleri anarak teselli olmayan kaldı mı.? Her şeyiniz var ama huzurunuz yok ise, hiçbir şeyiniz yok demektir aslında. Ümit, ruhi terapi ve bedenin sağlık motivasyonu olan tek şeydir huzur. Huzur, mutluluktur.!
Türkiye bu adamın kıymetini bilmeli ve erdoğan ombudsman olarak bu yüce insanı saraya atamalıdır.türkiye suriyeye madem ki girdi o vakit tüm terör unsurlarını süpürmeli,gerekirse amerika ve rusyayla savaşmalı ve temiz bir suriyeyi yiğit lider esada anahtar teslimi sıfır km.araba gibi suriyeyi teslim etmelidir.
Hafız ESED döneminde olanlar iyi analiz edilseydi bu durum olmazdı.Günlük 1 milyon dolar getiren iş hacmi+sakin ve sorunsuz komşu.Yanlış analiz ve egolar sonucu durum bu.Herşeyi çok iyi bilenler!.Hiç değilse bundan sonra amarika ve rusya ya prim vermeyin.
bu oda tv.denen şarlatanın aklını kim çeldi belli bazı doğruları var buda % 99/1 doğrusu vradır ama % 99.yalanıda nerden çikardı bu şarlatan himm anladım. birincisi şarlatan 2011.de diş güçlerden aldığımız silahların mermisi yoktu kalmadı alırsak şartlı alıyorduk. ikincisi.senin malum bop dediğinde neyi kastediyorsun şimdi kalkmış akp,yi eleştiriyorsun akp.15.yıldır türkiyede ne yaptığı belli ama elinde olmadan yapamadıkları vardır borların rap rap seslerinden dolayı bazı olaylara bişey yapamadı bu anlatığın % 1.doğrudur. 3.darbe teşebbüsü ve hainlerin ortaya çikişi 4.şuan silahlarımız vardır.
Bir yazıya bakarım yazı mı diye, bir de yazana bakarım adam mı diye :) Oda tv yazarlarından başka ne gibi saçmalıklar beklenir ki ???
Erbakan 1990 lı yıllarda mecliste yaptığı bir konuşmada bugünü net bir biçimde anlatıyordu yani adamlar bu planı yıllar öncesinden yapmıştı biz suriyenin işine karışmasakta bunlar yaşanacaktı
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