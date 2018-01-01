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Türkİş Başkanı Atalay yeni yıla işçilerle girdi

GÜNCEL HABERLERİ | 01.01.2018 03:03 | Son Güncelleme 9 dakika önce

- Sakarya'nın Arifiye ilçesindeki tren istasyonunu ziyaret eden Atalay, yeni yılı işçilerle karşıladı - Atalay: - "2018'de herkesin kucaklaştığı, meclisteki partilerin bir araya geldiği toplumun sorunlarıyla ilgili çaba sarf eden bir yıl olmasını temenni ediyorum. Özgürlükten, adaletten ve demokrasiden vazgeçmeden yolumuza devam etmek lazım"

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, yeni yıla Arifiye Tren İstasyonu'nda demiryoluişçileriylegirdi.

Arifiye ilçesindeki tren istasyonununda çalışan ziyaret eden Atalay, gece mesaisinde çalışan işçilerin yeni yılını kutladı.

İşçilerle bir süre sohbet eden ve işçilere börek, baklava ve çikolata hediye eden Atalay, işçilerle bir süre sohbet etti.

Daha sonra Serdivan ilçesindeki 32 Evler Mahallesindeki polis uygulama noktasında polis ekiplerini ziyaret eden Atalay, görevli polislerin yeni yılını kutladı ve 'hayırlı mesai' diledi.

Buradan ayrılan Atalay Sakarya Üniversitesi (SAÜ) güvenlik birimi personelini ziyaret etti. Güvenlik görevlilerine börek ve baklava ikram edildi.

Güvenlik görevlileriyle sohbet eden Atalay, daha sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, yılbaşı nedeniyle birtakım ziyaretlerde bulunduklarını belirterek, yeni yılın tüm İslam coğrafyasına hayırlar getirmesi temennisinde bulundu.

Yeni asgari ücretle ilgili değerlendirmelerde bulunan Atalay, şunları söyledi:

"Ömrüm yeterse seneye de komisyona bin 600 lira asgari ücret alan birisini göndereceğim. Bin 600 lirayla nasıl geçindiğini anlatırsa daha iyi anlaşılır. Biz işçiler olarak diyoruz ki bu parayla geçinmek mümkün değil.20 milyonun üzerinde insan bu parayla geçiniyor. Biz Türk-İş olarak bununla ilgili yoğun bir çaba sarf ettik. Bizim açıkladığımız rakam bin 893 liraydı. İşin özü bu parayla geçinmek mümkün değil. İşveren bir denesin bu parayla bir yıl geçiniliyor mu? Bu para geçinebilecek bir ücret değil. İnsanların problemlerini meclis ve ülkeyi yönetenler çözecek, biz kitle örgütleri de buna destek vereceğiz. Sorun yaratmadan sorunları halletmemiz gerekiyor. 2018'de herkesin kucaklaştığı, meclisteki partilerin bir araya geldiği toplumun sorunlarıyla ilgili çaba sarf eden bir yıl olmasını temenni ediyorum. Özgürlükten, adaletten ve demokrasiden vazgeçmeden yolumuza devam etmek lazım."

(AA)

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