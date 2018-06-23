Turkish Cargo zürafa taşıdı

İSTANBUL (AA) - Turkish Cargo, 16 aylık 3 zürafayı Güney Afrika'nın Johannesburg kentinden İstanbul aktarmalı olarak İran'ın başkenti Tahran'a taşıdı.

THY Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamaya göre, nakledilen zürafalara uçuş süresince bakıcıları, veterinerleri ve IATA Live Animals Regulation (Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği Canlı Hayvan Taşıma Yönetmeliği) sertifikalı Turkish Cargo personeli eşlik etti.

Canlı hayvan taşımalarına en üst düzeyde özen göstererek gökyüzünde doğal yaşama yakın koşullar oluşturan Turkish Cargo, ayrıca son bir ayda Johannesburg'dan yedisi yavru 10 aslanı Pakistan'a, 10 zebrayı Bangladeş'e, 4 fili Birleşik Arap Emirlikleri'ne, Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nden 3 maymunu Ukrayna'ya İstanbul aktarmalı olarak başarılı bir şekilde taşıdı.

Turkish Cargo, müşterilerine sunduğu canlı hayvan taşımacılığı hizmeti için kabul, depolama ve sevk süreçlerinde IATA-LAR yönetmeliğini referans alıyor. Yönetmelikte belirtilen dokümantasyon, kafesleme, etiketleme ve işaretleme kurallarını canlı hayvan taşıma sürecinde özenle uyguluyor.

