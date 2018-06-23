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Turkish Kargo ile Tahran'a 16 aylık 3 zürafa taşındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.06.2018 12:56 | Son Güncelleme

KARGO taşımacılığı anlamında dünyanın 112 ülkesine hizmet sağlayan Turkish Cargo, 16 aylık 3 zürafayı uçakla Johannesburg’tan, İstanbul aktarmalı olarak İran'ın başkenti Tahran’a ulaştırdı.

Turkish Kargo ile Tahran'a 16 aylık 3 zürafa taşındı

İbrahim YILDIZ/İSTANBUL, (DHA) KARGO taşımacılığı anlamında dünyanın 112 ülkesine hizmet sağlayan Turkish Cargo, 16 aylık 3 zürafayı uçakla Johannesburg’tan, İstanbul aktarmalı olarak İran'ın başkenti Tahran’a ulaştırdı.

Canlı hayvan taşımacılığında gökyüzünde doğal yaşama yakın koşullar oluşturan Turkish Cargo, son bir ay içerisinde Johannesburg’tan 7’si yavru 10 aslanı Pakistan’a, 10 zebrayı Bangladeş’e, 4 fili Birleşik Arap Emirlikleri’ne ve Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nden 3 maymunu da Ukrayna’ya İstanbul aktarmalı olarak başarılı şekilde taşıdı. Şirket en son 16 aylık 3 zürafayı Johannesburg’tan İstanbul aktarmalı Tahran’a götürdü. Zürafalara uçuş süresince bakıcıları, veterinerleri ve IATA Live Animals Regulation (Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği - Canlı Hayvan Taşıma Yönetmeliği) sertifikalı Turkish Cargo personeli eşlik etti.

(FOTOĞRAF)

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