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Türkistan'ın 1930'lardan kalan fotoğrafları sergileniyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.07.2018 14:26 | Son Güncelleme

Karakol Şehir Müzesi Müdürü Aymgül Karabekova: - "Türkistan'ı 1930'lu yıllarda ziyaret eden İsviçreli Ella Maillart'ın çektiği fotoğraflar, Kırgızistan'da sergilenmeye başlandı"

BİŞKEK (AA) - Türkistan'ın 1930'lardan kalan fotoğrafları, Kırgızistan'ın kuzeyindeki Karakol şehrinde sergileniyor.

Karakol Şehir Müzesi Müdürü Aymgül Karabekova, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 1930'lu yıllarda Türkistan'ı ziyaret eden İsviçreli gezgin ve gazeteci Ella Maillart'ın çektiği 117 fotoğraftan oluşan serginin açıldığını belirtti.

Fotoğraflardan ilk kez müzeyi ziyaret eden bir Alman turist sayesinde haberdar olduklarına işaret eden Karabekova, Maillart'ın Kırgız ailelerin zorlu göçebe yaşamını anlattığı "Gök Dağlardan Kırmızı Kumlara" adlı kitabında gördükleri fotoğraflara ulaşmak için İsviçre Büyükelçiliğine başvuruda bulunduklarını söyledi.

Yaklaşık 2 yıl süren girişimlerin ardından kitaptaki 117 fotoğrafın kopyalarının ve Maillart'ın Türkistan gezisinde kullandığı fotoğraf makinesinin Kırgızistan'a gönderildiğini aktaran Karabekova, müzede Maillart anısına özel eşya ve kitapların yer aldığı bir köşe oluşturduklarını kaydetti.

Kadınlar, yaşlılar ve çocukların portrelerinin de bulunduğu fotoğraflar, 1916'da Rus Çarlığı'na karşı başlattıkları ayaklanma kanlı biçimde bastırılan Kırgızların günlük yaşamını yansıtıyor.

Göçebe halkların yaşam tarzına merak duyan Maillart, Türkistan'ın doğusundaki ilk Rus sınır şehri Prjevalsk'i (bugünkü adıyla Karakol) ziyaret etmişti.

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