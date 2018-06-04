Türkistanlılardan Çin Başkonsolosluğu'na iftar protestosu

Mehmet İlkay ÖZER/İSTANBUL,(DHA)-DOĞU Türkistan Kültür ve Dayanışma Derneği üyesi bir grup, Çin İstanbul Başkonsolosluğu'nun Türkistanlı öğrencilere iftar verdiği iddiasıyla Beşiktaş sahilinde eylem yaptı. Çin Hükümetinin Doğu Türkistan'da katliam yaptığını belirten grup üyeleri, iftar yemeğinin oyun olduğunu iddia ederek, sahilde oruçlarını açtı.

Doğu Türkistan Kültür ve Dayanışma Derneği üyesi bir grup, saat 20.00'de Beşiktaş sahilinde toplandı. Sahile yakın bir noktada Çin İstanbul Başkonsolosluğu'nun 400 Doğu Türkistanlı öğrenciye iftar yemeği verdiğini iddia eden gruptakiler, protesto eylemi yaptı. Grup adına Doğu Türkistan Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Seyit Tümtürk bir açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

Bugün Beşiktaş'ta Çin elçiliğinin Doğu Türkistanlı Müslüman öğrencilere iftar yemeği vermesini protesto için geldik. Niçin protesto ediyoruz? Çünkü Doğu Türkistan'da Çin yönetimi 35 milyon Türk'e orucu yasaklayıp, dünyanın gözünü boyayarak, ikiyüzlü politikalarıyla, Türkiye'de Türk milletini kandırmak için 400 Uygur öğrenciye iftar veriyor. Biz bunu şiddetle kınıyoruz.

Yapılan açıklamanın ardından gruptakiler oruçlarını sahilde açtı.

