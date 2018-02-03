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Türkiye, 10 yaşında cinsel istismara uğrayan İmam Hatip öğrencisini konuşuyor

GÜNCEL HABERLERİ | 03.02.2018 10:11 | Son Güncelleme

Kastamonu’da 10 yaşındaki imam hatip ortaokulu öğrencisinin okulda defalarca cinsel istismara uğradığı ortaya çıktı. İddiaya göre; okul görevlisi çocuğu sık sık kazan dairesine götürüp, kucağına alıp öpüyordu. Hatta hizmetli o kadar gözünü karartmıştı ki çocukla yanak yanağa selfie bile yapmıştı. Hürriyet gazetesi yazarı Melis Alphan, cinsel istismarı yapan şahsın serbest bırakıldığını aktardı

Türkiye, 10 yaşında cinsel istismara uğrayan İmam Hatip öğrencisini konuşuyor

Yine bir cinsel istismar vakası ve yine hedefte küçücük çocuklar var... Bu kez iğrenç haber Kastamonu’dan geldi. 10 yaşındaki imam hatip ortaokulu öğrencisine yapılanlar Türkiye'nin gündemine oturdu

İddiaya göre; mağdur İ.U.’nun 2015’te 10 yaşındayken Kastamonu’da 5’inci sınıfa gittiği imam hatip ortaokulunda okulun 35 yaşındaki hizmetlisi İ.T.’nin cinsel istismarına uğradı. Hizmetli hakkında açılan dava sonrası hakim karşısına çıktı ancak denetimli serbestlikten faydalanarak serbest kaldı. Olayı ortaya çıkaran Hürriyet yazarı Melis Alphan, köşesinde çocuğun tacize uğradığı anda bir velinin yaşananları gördüğünü hatta hizmetlinin çocuğu kucağına alarak öptüğünü ve şahsın bunu görmesine rağmen kimseye bir şey söylemediğini aktardı.

Üç kızını taciz eden sanığa mahkeme salonunda saldırdı
Eşinin gazozuna ilaç attı, baldızını sıkıştırdı

Melis Alphan’ın yazısının tamamını buradan okuyabilirsiniz

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Anahtar Kelimeler:
KASTAMONU cinsel istismar

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Okuyucu Yorumları 53 yorum
imam hatipleree tecavüz edince serbest bırakıyorlar çok garip
diyanet başkanı gözünü aç deve kuşu gibi kafanı toprağa gömme .bu hadiseye bunun gibi vakalara yorum yap ahlaksızlıklara.adnan oktara gider yapma.önce kendinizi kurumlarınızı edepleştirin.
her tur pislik igrenclik imam hatiplerden cikiyo nedense
Ay sizin gibi pisliklerin Allah belasını versin sabah sabah içimiz karardı yine.
o şahitlik yapmaktan korkan empati yapsa iyi olurmuş
yine imam hatip vakası mı diyanet fetvasını biraz da bu okullar üzerine yapsa
TECAVÜZÜN NORMAL KARŞILANDIĞI BİR ÜLKE OLDUK! VAH BENİM ÜLKEME! VAH BENİM ÜLKEME!
cocuklarınızı imam hatipden uzak tutun bunlar ortaya cıkanlar peki ya bilinmeyenler ne olacak ? sonra cocuklar sapık oluyor onlarda ilerde tecavüzcü oluyor
Neden serbest kaliyor artik kanunlarda taciz etmek suc degil mi???
Askeri okul ve hastaneleri kapatacağınıza, kapatın şu imam hatipler, cemaat yurtlarını...Dini siyasete karıştırdıkları yetmez gibi çocuk istismar ocağı oldu. Suçlular da ceza görmüyor.
Bu olaya kurumlar ve kuruluşlar üzerinden bakmayalım lütfen kardeşim o zaman öyle bakacaksak bu ülkede kapatılacak okadar çok yer varki saymakla bitmez ornegin genel evler kadınlara yapılan en büyük terbiyesizlik ve hakarettir kadına bakışın biz erkekler tarafından yanlış anlaşıldığı yegane yerdir halbuki islam dini ve peygamber efendimiz sav 'in kadına olan bakışı ve değeri görsek o mekanları şimdiden hemen yıkmamız lagizim veya gece kulüpleri tacize ve hatta gün yüzüne çıkmıyor belki ama uğrayan kadınlar nerdeyse azımsanmayacak kadar çok ozaman mühim olan mekanlar veya kurumlar değil bzm dus
Bu kaçıncı rezillik. Hala bir önlem alınmış değil... Ensar gibi cemaatler hala faaliyetine devam ediyor... Çocuklara yapılan bu rezilliğe ses çıkarmayanlar, Devlet adamına en ufak bir eleştiriyi hakaret kabul edip gece baskınları ile apar topar tutuklamayı adet edindiler.. Buradan şunu anlıyoruz... Çocuklara yapılan bu sapıklık, idarecilere yapılan eleştiriler kadar önem arz etmiyor...
@ceylo nasıl bir malsın laan istismarı yapan hademe sıradan bir devlet memuru yani bugün o okulda yarın başka okulda
Ensar olayı hala taze,,, Sinop ilim irfan vakfı adı altında yapılan sapıklıklar meydanda... Kuranı çoğun eline verip sapıklık yağacak kadar alçalan bu sapık 24 yıl hüküm giymiştir.... Bu işin devleti özeli yok Dini eğitim adı altında kurulan kurumlar, yeteri kadar eğitimli olmayan kişilere emanet... Sace Allah korkusu ile yetişmiş olmak eğitim için yeterli değildir... Bir insanın iyi bir insan olması için sadece dini eğitim olması ölçü değildir.. Vizdan ve ahlak olmadan din hiç bir işe yaramıyor... Bunu anlamak için daha ne kadar çocuk kurban edilmesi gerekiyor...
10 yaşında imam hatip ortaokulu öğrencisi olurmu haberin yalan olduğu besbelli algı yapıyorsunuz
İlk okul 4 yıl,,, 5 sınıfta imam hatip okuluna gidilebiliyor... 10 olmasında 11 oldun 11 yaş olması veya daha büyük olması bu olayı masumlaştırmaz
Şahitlik yapmayan vatandaşa bir sözüm var işallah senin kızıda biri kucağına oturtup öpmez vicdanın sesini dinle ve ne gördüysen eksiksiz anlat ki akşam yatarken başını yastığa rahat köy bu olay hepimizin başına gelebilir biraz enpati kuralım ve bu tarz olaylara duyarsız kalmayalım bu sapık ruhlu insanları cesaretlendirmeyelim ve gerekeni yapalım..
BU AKP POLİTİKASI MÜSLÜMANLIĞI BİTİRME POLİTİKASI BAKAN NE DEDİ VAKFIN ADI KÖTÜYE ÇIKMASIN DİYE BİKEREDEN BİRŞEY OLMAZ DEDİ YOKSA demedimi?????????????
Bu olay doğru ise, böyle kanı bozuk devşirme iti hangi adalet serbest bırakıyor onu anlamadım, serbest bırakan hangi yasa var, hangi madde var onuda açıklasın mahkeme, suçu günahı hepsinin boynuna...
Hep söylüyorum, Çocuklarınızı, cemaat, tarikat ve din adı altında ne idüğü belirsiz kişilerin ulaşamayacağı yerlerde saklayın... Ailelere büyük sorumluluk düşüyor... Bu yapanlar sapık ama buna fırsat veren ailelerde sorumludur, Kusura bakmasınlar ama bunca olaylarda sonra hala çocukları buralara verenleri anlamak mümkün değil... Bu travmalara maruz kalan çocukların, sağlık bir nesil olmayacağı gibi, Toplum için tehlike arz edebileceğini de hesaplamak gerekir... Çocukların buralarda eğitim görenlerle yakın olmalarını sakıncalı buluyorum
@ceylo bütün suçu hemen tarikata yıkmayınydikkat edersen olay devletin okulunda geçiyor sanıkda devletin çalışan memuru cemaatcnerde burada
Ensar olayı hala taze,,, Sinop ilim irfan vakfı adı altında yapılan sapıklıklar meydanda... Kuranı çoğun eline verip sapıklık yağacak kadar alçalan bu sapık 24 yıl hüküm giymiştir.... Bu işin devleti özeli yok Dini eğitim adı altında kurulan kurumlar, yeteri kadar eğitimli olmayan kişilere emanet... Sace Allah korkusu ile yetişmiş olmak eğitim için yeterli değildir... Bir insanın iyi bir insan olması için sadece dini eğitim olması ölçü değildir.. Vizdan ve ahlak olmadan din hiç bir işe yaramıyor... Bunu anlamak için daha ne kadar çocuk kurban edilmesi gerekiyor... .
imam hatipler kapatılsın..
sol ellemi yoksa sağ eklemi taciz etti malum diyanet fetva veriyor sol el şeytani sağ elde sorun yok. Teknoloji ve Uzay çağında tartışmalara bak sağ elmi sol elmi.
imam hatip demek pislik yuvası demek zaten. Din dışında herşey var.
şahitlik yapmayanında başına gelirse anlar ozaman ne bok yedigini ahlaksızlıga sapıklıga göz yuman yapandan aşşa degildir aynıdır
Hepinizin Allah belasını versin.
pislikten, tecavüzden, haramdan tüm ülkenin psikolojisini yerle bir ettiniz
sanki dünyada ya da türkiyede tacizciler imamhatipten çıkıyor. Ulan şu islam düşmanlarının yatacak yeri yok.
@yskacar Tasalanma dandindoş, İslamların yatacağı daha çok mezar var, çocuğu istismar ederken kalpten giderseniz şehit olduğunuzu bile savunursunuz
@yskacar 1 gram zeka belirtisi yok. Salak herif.
hakimlerimiz çocuk tecavüzcülerine karşı çok şevkatli sevgi dolu nedense artık!!!????
sizin gibiler yüzünden dinden soğudum be nasıl bir canlısınız siz eğitimi olmayan bir insan ne imamadır nede hoca ilk eğitim sonra ne olursan ol böyle insanları seçip buluyorlar sonra biz müslümanız bu imamlar var iken onlar müslüman ise ben değilim kabul etmiyorum.
MEB uyuma. Çocuklara sahip çık. bu kepazeliği en ağır şekilde cezalandıracağına üstünü örtme. bu pislikleri korudukça çocuğunu imam hatiplere gönderen insanların çocuklarını da tehlikeye arıyorsunuz. görevinizi yapın ya da bırakın bu görevinizi. Kastamonu valisi görevini yap.
AYNI ŞEY LİSEDE OLSA BU KADAR NEFRETLE KARŞILAMAZSINIZ.İMAM HATİP OLUNCA DOĞRUMU YANLIŞMI ANLAMADAN SALDIRIYORSUNUZ.İMAM HATİP DÜŞMANLARINA ???
Diyanet işte bu tür olayları ört bas edip gündem değiştirmek için saçma sapan fetvalar veriyor. Hala etrafımızda kur-an kursu ve imam hatip okulları adı altında yapılan inşaatlar devam ediyor. Mevcut olanlar yetmiyor demek hedef daha çok çocuğumuzun beynini yıkayarak köreltmek ayni zamanda her türlü suistimal etmek. Pislikler siziii
imamlari hadim edecek sinki cocuklari rahat biraksinlar
Diyanet önceliği bun olaylara versin Adnan Hoca 2.öncelikli olsun.
konuyu islama ve imam hatip kere bağlayan sapıklar her kurum ve iş yerinde olabiliyor sizin amacınız din düşmanlığı bunu herkes biliyor
İMAM HATİP OKULUNDA MI OLMUŞ AAAAA FETÖ DÜR FETÖ
Bunu yapan o yu asacaksın başka çaresi yok
BİR KEREDEN BİR ŞEY OLMAZ DEMEMELİ EFENDİLER OTURDUĞUNUZ KOLTUK BİR GÜN BİR YERLERİNİZE BATAR İNŞALLAH . HALA DİNİ DERNEKLER ,CEMAATLER DEVAM YOK NURCUYMUŞ YOK İSMAİL AĞACIYMIŞ YOK MENZİLCİYMİŞ YOK FALANCI FİLANCI VE ADNAN HOCACI ÜLKEYE BAK YAHU BUNLARI BİRİLERİ İFTARA ÇAĞIRIYORDU VE İFTAR YEMEĞİ VERİYORDU KULAKLARI ÇINLIYOR MU ACABA BU DİN BEZİRGANLARINI GÖRDÜKÇE İNSANLIĞINDAN UTANMASI GEREKENLER VAR.
nasıl serbest kalıyor orasıda meçhul
Sol elle yemek yemek günah ama.
o hakimde o sapığın zihniyetinde olmasaydı o alçağı anasından doğduğuna pişman ederdi ve asla serbest bırakmazdı.
İmam hatiplerden terörist çıkmaz diyenler acaba böyle ahlaksızlıkların çıkabileceğini biliyorlar'mı? Hala İmam hatip okullarının sayılarını artırıp neredeyse çocukların o okullara gitmeyi zorunlu hale getirecekler.
Mide bulandıran olaylar bitmek bilmiyor.
Porno siteleri yasakladıkları için abazan millet bu hâle geldi. yokluk başa bela. Gerçekler acıdır.
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