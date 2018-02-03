Türkiye, 10 yaşında cinsel istismara uğrayan İmam Hatip öğrencisini konuşuyor

Yine bir cinsel istismar vakası ve yine hedefte küçücük çocuklar var... Bu kez iğrenç haber Kastamonu’dan geldi. 10 yaşındaki imam hatip ortaokulu öğrencisine yapılanlar Türkiye'nin gündemine oturdu
İddiaya göre; mağdur İ.U.’nun 2015’te 10 yaşındayken Kastamonu’da 5’inci sınıfa gittiği imam hatip ortaokulunda okulun 35 yaşındaki hizmetlisi İ.T.’nin cinsel istismarına uğradı. Hizmetli hakkında açılan dava sonrası hakim karşısına çıktı ancak denetimli serbestlikten faydalanarak serbest kaldı. Olayı ortaya çıkaran Hürriyet yazarı Melis Alphan, köşesinde çocuğun tacize uğradığı anda bir velinin yaşananları gördüğünü hatta hizmetlinin çocuğu kucağına alarak öptüğünü ve şahsın bunu görmesine rağmen kimseye bir şey söylemediğini aktardı.
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