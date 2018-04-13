HABER

"Türkiye 1,6 milyon Suriyeli çocuğa ev sahipliği yapmaktadır"

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.04.2018 16:25 | Son Güncelleme

UNICEF Türkiye Temsilcisi Yardımcısı Zicherman: - "Türkiye, çocuk işçiliği ile mücadele konusunda çok ciddi ilerleme kaydetmiştir. Bununla ilgili gerekli mevzuatları çıkarmıştır, uygun politika ve programları uygulamaya koymuştur" - "Türkiye cömert bir şekilde 1,6 milyon Suriyeli çocuğa ev sahipliği yapmaktadır. Çocuk işçiliğiyle mücadelenin Türk hükümetinin en önemli gündem maddelerinden bir olduğunu görmekten memnuniyet duyuyoruz" - KEFEK Başkanı Katırcıoğlu: - "2006 yılında başlattığımız çocuk işçiliğiyle mücadelemizde Türkiye örnek ülke olarak gösterilmiştir"

KOCAELİ (AA) - UNICEF Türkiye Temsilci Yardımcısı Nona Zicherman, "Türkiye, çocuk işçiliği ile mücadele konusunda çok ciddi ilerleme kaydetmiştir. Bununla ilgili gerekli mevzuatları çıkarmıştır, uygun politika ve programları uygulamaya koymuştur." dedi.

İzmit Belediyesi ve Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü iş birliğinde UNICEF'in desteğiyle çocuk işçiliğiyle mücadele amacıyla İzmit Cephanelik bölgesinde kurulan "Benim Evim Çocuk ve Gençlik Merkezi"nin açılışında konuşan İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan, yıllarca çocuk hekimliği yaptığını, çocukları arkadaş olarak gördüğünü söyledi.

Böyle bir projeyi yapmayı hep arzu ettiğini, sokakta mendil satan, cam silen bir çocuk gördüğünde kendisini suçlu hissettiğini dile getiren Doğan, "Kurumlarımızla iş birliği içerinde bu tür çocukları topladık ama bu çözüm değil. Bu çok yönlü bir çalışma gerektiriyor. Herkes el atmalı. Hepimiz bu konuda netiz. Valilik, Emniyet ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ve UNICEF’e teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Zicherman da belediyeciler ve yerel yöneticilerin çocuk işçiliği ile mücadelelerde ön saflarda yer aldığını belirterek, böyle bir oluşuma küçük de olsa bir destek sağladıkları için mutlu olduklarını belirterek, İzmit Belediyesi'nin bu projesinin başka belediyelerde ve başka alanlarda da çoğalmasını temenni ettikleri dile getirdi.

Konuşmaların ardından, etüt sınıfları, mutfak, çok amaçlı salon ve atölye gibi çocukların kullanabileceği alanların yer aldığı merkezin açılışı yapıldı.

- Çocuk İşçiliği ile Mücadele Sempozyumu

Daha sonra ilçedeki bir otelde düzenlenen "Çocuk İşçiliği ile Mücadele Sempozyumu"nun açılış töreninde konuşan Zicherman, 2018'in çocuk işçiliğiyle mücadele yılı ilan edildiğini anımsatarak, UNICEF'in bütün çocukların, özellikle dezavantajlı, dışlanmış ve korunmasız çocukların haklarını korumak için çalıştığını söyledi.

UNICEF'in, hükümetlere ve diğer ortaklarına destek vererek çocukların büyümeleri, gelişmeleri ve hayatta kalmaları için fırsatlar sağladığını belirten Zicherman, şunları kaydetti:

"BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri çerçevesinde UNICEF ve Türk Hükümetinin imzaladığı 5 yıllık iş programı çerçevesinde çocuk işçiliğinin ortadan kaldırılması bizim anahtar önceliklerimizden biridir. Türkiye, çocuk işçiliğiyle mücadele konusunda çok ciddi ilerleme kaydetmiştir. Bununla ilgili gerekli mevzuatları çıkarmıştır, uygun politika ve programları uygulamaya koymuştur. Türkiye 1990'lardan beri çocuk işçiliğiyle mücadele konusunda çalışmalar göstermektedir. Türk Hükümetinin ortaya koyduğu çabalar dünya genelinde en iyi uygulama örnekleri olarak bilinmektedir. TÜİK'in 2012'deki verilerine göre Türkiye'de hala yaklaşık 850 bin çocuk tehlikeli ve sağlık olmayan ortamlarda çalışmaya devam etmektedir. Türkiye cömert bir şekilde 1,6 milyon Suriyeli çocuğa ev sahipliği yapmaktadır. Çocuk işçiliğiyle mücadelenin Türk Hükümetinin en önemli gündem maddelerinden bir olduğunu görmekten memnuniyet duyuyoruz."

- "Çocuk işçiliği ile mücadelede Türkiye örnek ülke oldu"

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) Başkanı Radiye Sezer Katırcıoğlu da AK Parti Hükümeti olarak özellikle kadınlar, gençler ve çocuklar için çok önemli çalışmalar yaptıklarını, "Geleceğiniz, geleceğimizdir" sloganı ve inancıyla çocuk işçiliği ile mücadele ettiklerini vurguladı.

Çocuk işçiliğinin sadece Türkiye'ye ait bir sorun olmadığına dikkati çeken Katırcıoğlu, şöyle devam etti:

"Dünyanın birçok ülkesinde çocuk işçiliği var. Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerdeki sorunların benzer olduğunu görüyoruz. Dünyada 168 milyon çocuk sokakta, tarlada, sanayide kötü koşullarda ve çok düşük ücretle çalışıyor. 2006 yılında başlattığımız çocuk işçiliğiyle mücadelemizde Türkiye örnek ülke olarak gösterilmiştir. Çocuklarımız göz bebeğimiz, gözümüzün nurudur. Peygamberimiz bir çocuğa kuşu öldü diye taziye ziyareti yapmıştır. Bu mesaj, insanlığa ders verebilecek, tüm sosyolojik ve psikolojik anlamda önemli bir şeydir."

- "İzmit çocuk dostu belediye"

İzmit Belediye Başkanı Doğan da görev geldiği günden bu yana çocuklar için önemli projeler gerçekleştirdiklerini, çocuk dostu bir belediye olduklarını söyleyerek, sempozyumda çocuk işçiliğinin önlenmesi için atılması gereken adımlar ve çözüm önerilerinin hayata geçirilmesiyle çocukların hem bedenen hem de ruhsal olarak daha sağlık gelişmeleriyle gelecekte de daha sağlıklı bireyler hedefine hizmet edilmiş olacağını belirtti.

Doğan, bunun ülke çapında yapıldığında Türkiye'nin geleceğine çok daha fazla güç verecek, dünya çapında düşünüldüğünde dünyanın geleceğine ve tüm dünya milletlerine katkı sağlayacak bir çalışma olacağını vurgulayan Doğan, şöyle konuştu:

"Bizim inancımızda ve kültürümüzde bu var. Peygamber Efendimiz çocuklara çok değer verir, bireysel haklarına çok riayet ederdi. Mustafa Kemal Atatürk, dünyada ilk defa çocuk bayramını ilan edip çocuklara hediyeler verilmesini sağlamıştır. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan da çocuk dostu liderdir. O, her şeyde çocukları önemser. Bu çalışmaların da aslında ilham kaynağı onun bu yaklaşımlarıdır. Bir çocuk doktoru, bir baba ve bu ülkenin bir evladı olarak ve bu dünyanın bir varlığı olarak hem kendi çocuklarıma hem şehrimin çocuklarına hem ülkemin hem de dünyanın bütün çocuklarına ben ne yapabilirim diye çalışıyoruz."

Yarın sona erecek sempozyumda 300 akademisyen ve uzman sunum yapacak, 400 çocuk ise İzmit Belediyesi'nin misafiri olarak kendi illerindeki çalışmaları anlatacak.

Öğretmene verdiği mektupta dehşeti anlattı Öğretmene verdiği mektupta dehşeti anlattı
Seyithan Sinet öldürüldü!Seyithan Sinet öldürüldü!
İYİ Parti'de ittifak muamması!İYİ Parti'de ittifak muamması!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
çocuk işçiliği İzmit belediyesi Nevzat Doğan Sempozyum

En Çok Okunan Haberler

Suriye krizinde son dakika gelişme!

Suriye krizinde son dakika gelişme!

İşte Burak Yılmaz'ın yeni takımı!..

İşte Burak Yılmaz'ın yeni takımı!..

Yalan söyleyip bir genci babasına öldürttü! İşte istenen ceza

Yalan söyleyip bir genci babasına öldürttü! İşte istenen ceza

Eski Pakistan Başbakanı Navaz Şerif ömür boyu siyasetten men edildi

Eski Pakistan Başbakanı Navaz Şerif ömür boyu siyasetten men edildi

Taşeron için Toplu İş Sözleşmesi hükümleri açıklandı

Taşeron için Toplu İş Sözleşmesi hükümleri açıklandı

Mehmet Akif Alakurt'tan Adanalı izleyicilerine ağır küfür!

Mehmet Akif Alakurt'tan Adanalı izleyicilerine ağır küfür!

İlginizi Çekebilir

Türkiye, Bosna Hersek'ten eşek ve domuz eti ithal edecek

Türkiye, Bosna Hersek'ten eşek ve domuz eti ithal edecek

Selahattin Demirtaş itiraf etti! Duruşmada dikkat çeken sözler

Selahattin Demirtaş itiraf etti! Duruşmada dikkat çeken sözler

AK Partili Külünk'ten olay paylaşım: Peygamberlerin de diploması yoktu

AK Partili Külünk'ten olay paylaşım: Peygamberlerin de diploması yoktu

Enişte rezaleti! Öğretmene verdiği mektupta dehşeti anlattı

Enişte rezaleti! Öğretmene verdiği mektupta dehşeti anlattı

Kırmızı listede yer alan Seyithan Sinet öldürüldü!

Kırmızı listede yer alan Seyithan Sinet öldürüldü!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
OHAL Komisyonu, 12 bin KHK başvurusunu karara bağladığını açıkladı

OHAL Komisyonu, 12 bin KHK başvurusunu karara bağladığını açıkladı

Kartal ve Kadıköy hattındaki minibüs kahyalarından akılalmaz vurgun

Kartal ve Kadıköy hattındaki minibüs kahyalarından akılalmaz vurgun

CHP'li Balbay'dan MEB'e çok sert LGS tepkisi: Bu iş karakolda bitecek

CHP'li Balbay'dan MEB'e çok sert LGS tepkisi: Bu iş karakolda bitecek

Melih Gökçek, Soner Yalçın'a yanıt verdi! La Casa De Papel tartışması büyüyor

Melih Gökçek, Soner Yalçın'a yanıt verdi! La Casa De Papel tartışması büyüyor

'İnsanlık ölmemiş' dedirten haber!

'İnsanlık ölmemiş' dedirten haber!

Aydın Doğan'dan Demirören'e: Hürriyet'in kumaşıyla fazla oynamayın!

Aydın Doğan'dan Demirören'e: Hürriyet'in kumaşıyla fazla oynamayın!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.