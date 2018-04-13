"Türkiye 1,6 milyon Suriyeli çocuğa ev sahipliği yapmaktadır"

KOCAELİ (AA) - UNICEF Türkiye Temsilci Yardımcısı Nona Zicherman, "Türkiye, çocuk işçiliği ile mücadele konusunda çok ciddi ilerleme kaydetmiştir. Bununla ilgili gerekli mevzuatları çıkarmıştır, uygun politika ve programları uygulamaya koymuştur." dedi. İzmit Belediyesi ve Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü iş birliğinde UNICEF'in desteğiyle çocuk işçiliğiyle mücadele amacıyla İzmit Cephanelik bölgesinde kurulan "Benim Evim Çocuk ve Gençlik Merkezi"nin açılışında konuşan İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan, yıllarca çocuk hekimliği yaptığını, çocukları arkadaş olarak gördüğünü söyledi. Böyle bir projeyi yapmayı hep arzu ettiğini, sokakta mendil satan, cam silen bir çocuk gördüğünde kendisini suçlu hissettiğini dile getiren Doğan, "Kurumlarımızla iş birliği içerinde bu tür çocukları topladık ama bu çözüm değil. Bu çok yönlü bir çalışma gerektiriyor. Herkes el atmalı. Hepimiz bu konuda netiz. Valilik, Emniyet ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ve UNICEF’e teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Zicherman da belediyeciler ve yerel yöneticilerin çocuk işçiliği ile mücadelelerde ön saflarda yer aldığını belirterek, böyle bir oluşuma küçük de olsa bir destek sağladıkları için mutlu olduklarını belirterek, İzmit Belediyesi'nin bu projesinin başka belediyelerde ve başka alanlarda da çoğalmasını temenni ettikleri dile getirdi. Konuşmaların ardından, etüt sınıfları, mutfak, çok amaçlı salon ve atölye gibi çocukların kullanabileceği alanların yer aldığı merkezin açılışı yapıldı. - Çocuk İşçiliği ile Mücadele Sempozyumu Daha sonra ilçedeki bir otelde düzenlenen "Çocuk İşçiliği ile Mücadele Sempozyumu"nun açılış töreninde konuşan Zicherman, 2018'in çocuk işçiliğiyle mücadele yılı ilan edildiğini anımsatarak, UNICEF'in bütün çocukların, özellikle dezavantajlı, dışlanmış ve korunmasız çocukların haklarını korumak için çalıştığını söyledi. UNICEF'in, hükümetlere ve diğer ortaklarına destek vererek çocukların büyümeleri, gelişmeleri ve hayatta kalmaları için fırsatlar sağladığını belirten Zicherman, şunları kaydetti:

"BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri çerçevesinde UNICEF ve Türk Hükümetinin imzaladığı 5 yıllık iş programı çerçevesinde çocuk işçiliğinin ortadan kaldırılması bizim anahtar önceliklerimizden biridir. Türkiye, çocuk işçiliğiyle mücadele konusunda çok ciddi ilerleme kaydetmiştir. Bununla ilgili gerekli mevzuatları çıkarmıştır, uygun politika ve programları uygulamaya koymuştur. Türkiye 1990'lardan beri çocuk işçiliğiyle mücadele konusunda çalışmalar göstermektedir. Türk Hükümetinin ortaya koyduğu çabalar dünya genelinde en iyi uygulama örnekleri olarak bilinmektedir. TÜİK'in 2012'deki verilerine göre Türkiye'de hala yaklaşık 850 bin çocuk tehlikeli ve sağlık olmayan ortamlarda çalışmaya devam etmektedir. Türkiye cömert bir şekilde 1,6 milyon Suriyeli çocuğa ev sahipliği yapmaktadır. Çocuk işçiliğiyle mücadelenin Türk Hükümetinin en önemli gündem maddelerinden bir olduğunu görmekten memnuniyet duyuyoruz." - "Çocuk işçiliği ile mücadelede Türkiye örnek ülke oldu" TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) Başkanı Radiye Sezer Katırcıoğlu da AK Parti Hükümeti olarak özellikle kadınlar, gençler ve çocuklar için çok önemli çalışmalar yaptıklarını, "Geleceğiniz, geleceğimizdir" sloganı ve inancıyla çocuk işçiliği ile mücadele ettiklerini vurguladı.

Çocuk işçiliğinin sadece Türkiye'ye ait bir sorun olmadığına dikkati çeken Katırcıoğlu, şöyle devam etti: "Dünyanın birçok ülkesinde çocuk işçiliği var. Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerdeki sorunların benzer olduğunu görüyoruz. Dünyada 168 milyon çocuk sokakta, tarlada, sanayide kötü koşullarda ve çok düşük ücretle çalışıyor. 2006 yılında başlattığımız çocuk işçiliğiyle mücadelemizde Türkiye örnek ülke olarak gösterilmiştir. Çocuklarımız göz bebeğimiz, gözümüzün nurudur. Peygamberimiz bir çocuğa kuşu öldü diye taziye ziyareti yapmıştır. Bu mesaj, insanlığa ders verebilecek, tüm sosyolojik ve psikolojik anlamda önemli bir şeydir." - "İzmit çocuk dostu belediye" İzmit Belediye Başkanı Doğan da görev geldiği günden bu yana çocuklar için önemli projeler gerçekleştirdiklerini, çocuk dostu bir belediye olduklarını söyleyerek, sempozyumda çocuk işçiliğinin önlenmesi için atılması gereken adımlar ve çözüm önerilerinin hayata geçirilmesiyle çocukların hem bedenen hem de ruhsal olarak daha sağlık gelişmeleriyle gelecekte de daha sağlıklı bireyler hedefine hizmet edilmiş olacağını belirtti.