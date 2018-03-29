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"Türkiye 2023'e kadar yüzde 100 yenilenebilir enerjiye geçebilir"

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.03.2018 18:06 | Son Güncelleme

Dünya Rüzgar Enerji Birliği Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Uyar: - "Türkiye 2023'e kadar yüzde 100 yenilenebilir enerjiye geçebilir. Yüzümüzü çözüme dönersek, daha verimli binalar yapabiliriz. Bunun için gerekli kaynağımız da teknolojimiz de var"

Marmara Üniversitesi Enerji Ana Bilim Dalı Başkanı ve Dünya Rüzgar Enerji Birliği Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Tanay Sıdkı Uyar, Türkiye'nin 2023'e kadar yüzde 100 yenilenebilir enerjiye geçebileceğini belirterek, "Yüzümüzü çözüme dönersek, daha verimli binalar yapabiliriz. Bunun için gerekli kaynağımız da teknolojimiz de var." dedi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen "İklim Değişimi Azaltımı Projesi" kapsamında Muğla'nın Fethiye ilçesinde katılımcılara eğitim verildi.

Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Fethiye şubesi toplantı sonunda gerçekleşen eğitimde, Prof. Dr. Uyar, katılımcılara iklim değişikliğinin etkileri ile önlenmesi için yapılması gerekenler konusunda sunum yaptı.

Eğitimin ardından gazetecilere açıklama yapan Uyar, atmosferde bulunan buz tabakalarının hepsinin erimesi durumunda deniz seviyesinin 70 metre yükseleceğini belirtti.

İklim değişiklinin önüne geçebilmek için kesin çözümün fosil yakıtların durdurulması olduğunu ifade eden Uyar, "Tümüyle durdursak bile yaklaşık 60 yılda normaline dönebilir. İklimdeki oynamalar nedeniyle hava ısınınca çok ısınıyor. Sıcak dalgası geliyor, bazı yerlerde 500 kişi ölüyor. Bin yıldır alıştığımızın dışında olaylar yaşanıyor. Fosil yerine yenilenebilir enerji kullanmak zorundayız." diye konuştu.

Türkiye'nin güneyinin çöllerle kaplı olduğunu, daha çok ısınıp suların buharlaşmasıyla çölleşmenin başlayacağını savunan Uyar, doğa olaylarının aşırı yaşanacağını anlattı.

İngiltere'de bütün yeni yapılan binaların kendi enerjisini üretmek zorunda olduğunu vurgulayan Uyar şöyle konuştu:

"Böyle yapılmazsa ruhsat verilmiyor. Yenilenebilir rüzgar, güneş, jeotermal ve bio enerji gibi kaynakları kullanmalıyız. Türkiye 2023'e kadar yüzde 100 yenilenebilir enerjiye geçebilir. Yüzümüzü çözüme dönersek, daha verimli binalar yapabiliriz. Bunun için gerekli kaynağımız da teknolojimiz de var. Kömür, petrol yakılmayacak ki oraya doğru da gidiyor. Kömür ve petrolün müşterisi azaldığı zaman fiyatı düşüyor, daha çok talep olduğu zaman fiyatı yükseliyor. Yenilenebilir enerji kaynağı ücretsiz olduğu için daha çok insan kullanınca bunların fiyatı düşecek."

Muğla Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Aylin Giray ise projenin amacının iklim değişikliğine "dur" diyebilmek için yenilenebilir enerji kaynaklarının önemine dikkat çekmek olduğunu bildirdi.

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Fethiye Muğla Muğla Büyükşehir Belediyesi yenilenebilir enerji

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