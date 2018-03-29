"Türkiye 2023'e kadar yüzde 100 yenilenebilir enerjiye geçebilir"

Marmara Üniversitesi Enerji Ana Bilim Dalı Başkanı ve Dünya Rüzgar Enerji Birliği Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Tanay Sıdkı Uyar, Türkiye'nin 2023'e kadar yüzde 100 yenilenebilir enerjiye geçebileceğini belirterek, "Yüzümüzü çözüme dönersek, daha verimli binalar yapabiliriz. Bunun için gerekli kaynağımız da teknolojimiz de var." dedi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen "İklim Değişimi Azaltımı Projesi" kapsamında Muğla'nın Fethiye ilçesinde katılımcılara eğitim verildi.

Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Fethiye şubesi toplantı sonunda gerçekleşen eğitimde, Prof. Dr. Uyar, katılımcılara iklim değişikliğinin etkileri ile önlenmesi için yapılması gerekenler konusunda sunum yaptı.

Eğitimin ardından gazetecilere açıklama yapan Uyar, atmosferde bulunan buz tabakalarının hepsinin erimesi durumunda deniz seviyesinin 70 metre yükseleceğini belirtti.

İklim değişiklinin önüne geçebilmek için kesin çözümün fosil yakıtların durdurulması olduğunu ifade eden Uyar, "Tümüyle durdursak bile yaklaşık 60 yılda normaline dönebilir. İklimdeki oynamalar nedeniyle hava ısınınca çok ısınıyor. Sıcak dalgası geliyor, bazı yerlerde 500 kişi ölüyor. Bin yıldır alıştığımızın dışında olaylar yaşanıyor. Fosil yerine yenilenebilir enerji kullanmak zorundayız." diye konuştu.