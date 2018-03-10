Türkiye 389 kişinin iadesini istedi!

251’İ TERÖR SUÇLUSU Buna göre, 2017 ve öncesinde Türkiye 80 ülkeden 389 suçlunun iadesini istedi. Talep edilenlerin 251’i terör, 138’i adli suç (cinayet, dolandırıcılık, uyuşturucu madde ticareti vb.) kapsamında bulunuyor. Almanya, 61 suçlu ile ilk sırada yer aldı. Cayman Adaları’ndan da 1 suçlunun iadesi talep edildi. Habertürk'te yer alan habere göre, iadesi istenenlerin önemli bir kısmının FETÖ şüphelisi olduğu dile getirildi. En fazla iade talebinde bulunulan ilk 10 ülke şunlar oldu:

Türkiye, Çekya’nın başkenti Prag’da gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan terör örgütü PYD/PKK’nın eski eşbaşkanı Salih Müslim için Almanya’ya geçici tutuklama talebini iletti. Bu talebe Almanya’nın vereceği yanıt beklenirken, önceki gün Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Müslim’in İsveç’in başkenti Stockholm’e geçtiğini ve geçici tutuklama talebinin iletildiğini açıkladı. Bu gelişmeler yaşanırken, Türkiye’nin suçluların iadesi konusundaki mesaisinin sonuçları da ortaya çıktı.

26 ÜLKEDEN 80 İADE



Türkiye’nin iade taleplerinin 2017 yılında 80’i karşılandı. 26 ülkeden 2’si terör, 78’i adli suçlu olmak üzere 80 kişi Türkiye’ye iade edildi. Almanya ve Gürcistan’dan 12’şer isim, Türkiye’nin talebi üzerine iade edildi. Almanya ve Gürcistan’ı 5 suçlu iadesiyle Azerbaycan, 4’er iadeyle ise Bulgaristan, KKTC, Suudi Arabistan ve Ukrayna izledi.

10 SUÇLU İADE EDİLDİ



18 ülkeden ise Türkiye’ye 50 iade talebi geldi. Bunların 11’i terörden, 39’u adli suçlardan oluştu. Söz konusu kişilerin 10’u, talep eden ülkelere iade edildi. Türkiye’den iade talebinde bulunan ilk 10 ülke şöyle:

-Azerbaycan: 10

-Almanya: 7

-İran: 5

-Kırgızistan: 5

-Kazakistan: 4

-Rusya: 4

-Arnavutluk: 2

-İspanya: 2

-Danimarka: 2

Mısır: 1

2017 yılında Türkiye, iadesine karar verdiği 1’er suçluyu ise Azerbaycan, Almanya, Bulgaristan, Fas, Kazakistan, İngiltere, Fransa, İngiltere, Makedonya ve Romanya’ya iade etti.