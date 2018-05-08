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Türkiye-AB ilişkileri Sofya'daki konferansta tartışıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.05.2018 19:17 | Son Güncelleme

İKV Başkanı Ayhan Zeytinoğlu: - "Türkiye'de insanların yüzde 79'u AB'ye pozitif bakmakta ancak sadece yüzde 30'u Türkiye'nin kısa vadede AB’ye üye olabileceğine inanmaktadır" - Türkiye'nin Sofya Büyükelçisi Hasan Ulusoy: - "AB'ye üyelik adaylığımızı gündeme getirdiğimiz zamanlarda doğan bebekler yetişip günümüzde emeklilik yaşına yaklaşmış bulunuyor. Ancak Türkiye, AB’nin tam üyelik yolunda ilerlerken emekliliğe ayrılmaya niyeti yok"

SOFYA (AA) - Türkiye İktisadi Kalkınma Vakfı (İKV) Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, "Türkiye'de insanların yüzde 79'u AB'ye pozitif bakmakta ancak sadece yüzde 30'u Türkiye'nin kısa vadede AB'ye üye olabileceğine inanmaktadır." dedi.

Türkiye’'nin Sofya Büyükelçiliği organizasyonunda ve Bulgaristan'daki Pan Avrupa Vakfı'nın yardımı ile başkent Sofya'daki Merkez Orduevi'nde düzenlenen konferansta Türkiye-AB ilişkilerinin bulunduğu yer ve geleceği tartışıldı.

İKV Başkanı Zeytinoğlu, Türkiye’de insanların yüzde 79'unun AB’ye pozitif baktığını belirterek, vize serbestisi ve Gümrük Birliği anlaşmasının güncellenmesinin gündemde olduğunu söyledi. Zeytinoğlu, vize serbestisi konusunda Ukrayna ve Gürcistan'a muafiyet sağlayan AB'nin, önemli ticari ortağı olan ve üyelik müzakeresi sürdürdüğü Türkiye'ye aynı tavrı göstermemesini eleştirdi.

Türkiye'nin AB ile Gümrük Birliği Anlaşmasının güncellenmesi konusunda da sorun yaşadığını aktaran Zeytinoğlu, müzakerelerin tıkandığı bir dönemde Türk ticaret ve ekonomisinin de büyük sorunlarla mücadele ettiğini ifade etti.

Zeytinoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hem vize serbestisi hem de Gümrük Birliği modernizasyonu konusunda fikirlerimizi söyledik. Biz bir an önce bu görüşmelerin başlatılmasını istedik. Siyasi ambargoyla bu görüşmelerin durdurulmasının yanlış olduğunu dile getirdik. Aslında komşularımızın birçoğu da bu konuda kazan-kazan temelindeki yaklaşımımızdan memnun."

Öte yandan konferansın açılış konuşmasını yapan Türkiye'nin Sofya Büyükelçisi Hasan Ulusoy da "AB'ye üyelik adaylığımızı gündeme getirdiğimiz zamanlarda doğan bebekler yetişip günümüzde emeklilik yaşına yaklaşmış bulunuyor. Ancak Türkiye'nin AB’nin tam üyelik yolunda ilerlerken emekliliğe ayrılmaya niyeti yok." dedi.

Büyükelçi Ulusoy ayrıca "Türkiye, AB üyesi olmamasına rağmen bir Avrupa ülkesidir. Ancak, AB Türkiye'ye kapılarını açmazsa gerçek bir medeniyet projesi olamayacak ve Avrupa’nın entegrasyonu tam manasıyla tamamlanamayacaktır." görüşünü savundu.

Konferansa katılan Türkiye Dışişleri Bakanlığı AB Daimi Temsilcisi Faruk Kaymakçı da AB’nin terörle mücadele alanındaki yaklaşımını eleştirdi. Kaymakçı, AB'nin DEAŞ'ı terör örgütü olarak kabul ederken, Brüksel'deki Avrupa Parlamentosu binasının koridorlarında bile gösteri yapabilen terör örgütü PKK'nın faaliyetlerini engellememesinin düşündürücü ve ters bir yaklaşım olduğunu dile getirdi.

Türkiye'nin DEAŞ'ın yanı sıra PKK'nın uzantısı diğer örgütleri ve FETÖ'yü de AB'nin terör örgütleri listesinde yer almasını ve bu örgütlerin faaliyetlerinin engellenmesini istediğini kaydeden Kaymakçı, AB’nin terörle mücadele "çifte standart" uyguladığını vurguladı.

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Avrupa Birliği Bulgaristan Konferans Türkiye Zirve

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