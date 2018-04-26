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Türkiye-AB KPK toplantısı Brüksel'de yapıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.04.2018 22:11 | Son Güncelleme

Karma Parlamento Komisyonu Eş Başkanı Karayel: - "(AB'nin OHAL eleştirileri) Ülkemize yöneltilen birtakım genel nitelikli iddia, itham ve yorumların kabul edilmesi mümkün değil"

BRÜKSEL (AA) - Türkiye-Avrupa Birliği (AB) 77. Karma Parlamento Komisyonu (KPK) toplantısı Brüksel’de yapıldı.

KPK Eş Başkanı İsmail Emrah Karayel, yaptığı açılış konuşmasında, toplantının Türkiye'nin AB'ye katılım sürecine katkı sunacağına inandığını belirterek, özellikle 15 Temmuz darbe girişimi ardından AB'nin halen FETÖ gerçeğini tam anlamıyla kavrayamamasının üzüntü verici olduğunu ifade etti.

Karayel, "AB Komisyonu Türkiye raporunda FETÖ terör örgütünden hala bir sivil toplum örgütü gibi bahsetmekte ve sadece 'Gülen hareketi' ifadesini kullanmaktadır." dedi.

- "Ülkemize yönelik ithamlar kabul edilemez"

Türkiye'nin OHAL tedbirlerine yönelik AB'nin eleştirilerine değinen Karayel, şunları kaydetti:

"Ülkemiz, her şeyden önce kendi vatandaşlarının demokratik hak ve özgürlüklerini korumak için aldığı OHAL tedbirleriyle ilgili olarak AB dahil olmak üzere ilgili tüm uluslararası ortaklarıyla şeffaflığa dayalı iş birliğini sürdürmekte, bu tedbirlerin mahiyetini, hangi güvenlik tehdidiyle ilgili olduğunu ve bunların yasal çerçevesini muhataplarına açıkça iletmektedir. Durum böyleyken, ülkemize yöneltilen birtakım genel nitelikli iddia, itham ve yorumların kabul edilmesi mümkün değildir."

Karayel, AP'nin yakında açıklayacağı Türkiye raporunun da objektif, yapıcı ve dengeli olmasının önemine işaret etti.

- "AB-Türkiye iş birliği refahı artıracak"

Toplantının ardından açıklama yapan Avrupa Parlamentosu (AP) Delegasyonu Başkanı Manolis Kefalogiannis da üç yıl aradan sonra yeniden toplantının yapılmasını olumlu bir işaret olarak kabul ettiklerini söyledi.

Kefalogiannis, Türk ve Avrupalı parlementerlerin açık ve yapıcı bir görüşme gerçekleştirdiğini belirterek, çeşitli alanlarda AB-Türkiye iş birliğinin tarafların refahını da artıracağını vurguladı.

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