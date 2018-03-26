HABER

Erdoğan'dan AB'ye çağrı: 'Birlikte çalışalım'

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.03.2018 21:43 | Son Güncelleme

Kritik zirve sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tusk, Juncker ve Borisov ortak açıklama yaptı. Erdoğan, 'AB ülkelerine bir kez daha seslenmek istiyorum. Gelin istikrar için birlikte çalışalım, işbirliğimizi genişletelim. Bu çağrılarımızda dün olduğu gibi bugün de samimiyiz.' dedi.

Erdoğan'dan AB'ye çağrı: 'Birlikte çalışalım'

Avrupa Birliği'nin (AB) dönem başkanlığını yürüten Bulgaristan'ın Varna kenti bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AB Konseyi Başkanı Donald Tusk ve Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker arasında gerçekleştirilecek zirveye ev sahipliği yapıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Donald Tusk, AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker ve Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov ile çalışma yemeğinde bir araya geldi.

Türkiye-AB Zirvesi'ne katılmak üzere Bulgaristan'ın Varna şehrine gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Donald Tusk ve AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker ile birlikte aile fotoğrafı çektirdi.

SDADADA

Görüşmenin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tusk, Juncker ve Borisov ortak açıklama yaptı.

Tusk'un açıklamalarından öne çıkan satır başları:

Geleceğe yönelik parametreleri belirleme şansına sahip oldu.
Türkiye'nin mülteciler konusundaki çalışmaları dolayısıyla kendilerini takdir ettiğimizi belirtmek istiyoruz.
Türkiye'ye Afrin harekatıyla ilgili çekincelerimizi ilettik

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları:

"ARAMIZDAKİ GÜVENİN YENİDEN TESİSİNİN İLK ADIMINI BUGÜN ATMIŞ OLDUĞUMUZU UMUYORUM"

AB ile aramızdaki güvenin yeniden tesisinin ilk adımını bugün burada hep beraber atmış olduğumuzu umuyorum. Ancak, bu adımı attık demek yeterli değil, somut olarak atmak gerekiyor.

Türkiye-AB ilişkilerinde zorlu bir dönemi geride bırakmış olmayı umuyoruz. AB ile önceki görüşmelerimizde ortak meselelerde ve atılacak adımlarda tespitlerde bulunmuştuk. Türkiye'nin düzensiz göçle ilgili olarak sorumluluklarını fazlasıyla yerine getirdiği herkesin malumudur. 4 milyon Suriyeli ülkemizdedir. 4 milyar Euro söz verildi, 1 milyar euro ilgili yerlere iletildi.

"AB, ADIMINI BİR AN ÖNCE ATMALIDIR"

Vize serbestisiyle ilgili çalışma kağıdımız şubat ayı başında AB Komisyonu'na sunulmuştu. AB tarafına çalışmalarının bir an önce tamamlanması gerektiğini de söyledik. AB, bu noktada adımını bir an önce atarsa o da bizi rahatlatacaktır. Bu siyasi bir mesele haline getirilmemeli, vatandaşlarımızın AB'ye olan güvenini sarsacak bir hal almamalıdır.

"İNSANİ KRİZLERDE BÜROKRATİK HANTALLIĞA TAHAMMÜL YOKTUR"

Gümrük Birliği'nin güncellenmesi çalışmalarına başlanması konusundaki beklentimizi de dile getirdik.

Acil ihtiyaçlar beklemez. İnsani krizlerde bürokratik hantallığa tahammül yoktur. Beklediğimiz vize serbestisidir. AB'ye çalışmalarını sonlandırmalarını beklediğimizi ilettik. Bu siyasi bir konu değildir. Bu tip teknik konuları siyasetin konusu haline getirmemeliyiz.

"TERÖR KONUSUNDA ELEŞTİRİ DEĞİL, DESTEK BEKLİYORUZ"

Diğer bir önemli konu da, terördür. Türkiye birçok terör örgütünün hedefindedir. Geçen yıl Fırat Kalkanı'nda 3 bin teröristi etkisiz hale getirdik. Zeytin Dalı operasyonunda da 3 bin 800 teröristi etkisizleştirdik. Terör konusunda eleştiri değil, destek bekliyoruz.

Teröre karşı operasyonlarımız Avrupa'nın güvenliğine de katkı sağlamaktadır.

"BU VAHİM BİR HATA OLUR"

Türkiye ve AB uzun süreli stratejik ortaklardır. Türkiye'nin, genişleme politikalarının dışında tutulması vahim bir hata olacaktır.

"GELİN BİRLİKTE ÇALIŞALIM"

Kıbrıs meselesinin seyrinden bağımsız olarak, adanın etrafındaki doğal kaynaklara dair karar alma mekanizmalarına Kıbrıslı Türklerin eşit olarak dahil edilmesi uluslararası hukukun gereğidir.

Türkiye bölgede kilit aktördür. AB Kıbrıs konusunda adil bir tutum takınmadığı sürece anlaşmamız mümkün değildir. Varna'dan AB ülkelerine seslenmek istiyorum; Gelin, ortak coğrafyamız olan Balkanlar'da istikrar ve refahın sağlanması yönünde birlikte çalışalım. Gelin, Suriye, Irak, Filistin, Kudüs, Yemen, Rohingya, Afrika gibi uluslararası konularda işbirliğimizi derinleştirelim. Gelin, güçlü, müreffeh ve istikrar abidesi Avrupa'yı hep birlikte inşa edelim.

Meteoroloji uyardı: Bu sabaha dikkat!Meteoroloji uyardı: Bu sabaha dikkat!
ABD İncirlik'ten çekiliyor mu? Açıklama geldiABD İncirlik'ten çekiliyor mu? Açıklama geldi
Erdoğan rest çekti: İstifasını versin, gitsin!Erdoğan rest çekti: İstifasını versin, gitsin!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
erdoğan Türkiye AB Türkiye-AB Zirvesi Avrupa Birliği

En Çok Okunan Haberler

Cimri Emrah bonkör oldu

Cimri Emrah bonkör oldu

Terör örgütünün sözde generali Şervan Derviş öldürüldü!

Terör örgütünün sözde generali Şervan Derviş öldürüldü!

İŞKUR kurslarına katılan annelere 400 lira bakım desteği

İŞKUR kurslarına katılan annelere 400 lira bakım desteği

Gelir testi yaptıranın GSS borcu siliniyor

Gelir testi yaptıranın GSS borcu siliniyor

Dünya diken üstünde! Rusya için tarihi karar! Sınır dışı ediyorlar...

Dünya diken üstünde! Rusya için tarihi karar! Sınır dışı ediyorlar...

Eski futbolcunun korkunç ölümü!

Eski futbolcunun korkunç ölümü!

İlginizi Çekebilir

Terör örgütünün sözde generali Şervan Derviş öldürüldü!

Terör örgütünün sözde generali Şervan Derviş öldürüldü!

Çiftlik Bank'ın sahibi Mehmet Aydın Arjantin'den arayıp tehdit etmiş!

Çiftlik Bank'ın sahibi Mehmet Aydın Arjantin'den arayıp tehdit etmiş!

İstanbul Vergi Dairesi’ne rüşvet operasyon! Suçüstü yakalandı

İstanbul Vergi Dairesi’ne rüşvet operasyon! Suçüstü yakalandı

Son seçim anketinde AK Parti ve MHP bombası

Son seçim anketinde AK Parti ve MHP bombası

e-Devlet'le ilgili korkutan gelişme! Güvenlik testinden geçemedi

e-Devlet'le ilgili korkutan gelişme! Güvenlik testinden geçemedi

Okuyucu Yorumları 7 yorum
Suriyelileri attılar başımıza bal sürüyorlar şimdi ağzımıza özet bu azda para uğrasın durun bizden uzak dursunlar diyor Ab
Artık Avrupa'da Reis'i takan yok maalesef. Yumurta iyice dayandı belli oluyor. Ekonomik çöküntü kendini iyice hissettirdi.
Avrupa akıllı attılar bizim başımıza mültecileri uğrassın Türkiye
Avrupa alırmı suriyeli ülkesine bakın Türkiye ne halde akıllı gavur
Avrupa resmen dalga geçiyor bizle Suriyelileri attılar basımıza
Akıllı avrupa abi neden uğrassın bizim basımıza attılar göçmenleri
Arkadaş yurtdışına çıkılıyor gelin anlaşalım yurda dönüncede halkın karşısında demediğimiz kalmıyor ilginç
Diğer Haberler
Teklif Trump'tan geldi, Erdoğan kabul etti!

Teklif Trump'tan geldi, Erdoğan kabul etti!

Saldırı hazırlığındaki teröristler öldürüldü

Saldırı hazırlığındaki teröristler öldürüldü

Mehmetçik sırtında taşıyor... TSK paylaştı

Mehmetçik sırtında taşıyor... TSK paylaştı

Bozdağ açıkladı! Dünyayı sarsan kriz sonrası Türkiye'nin Rusya kararı

Bozdağ açıkladı! Dünyayı sarsan kriz sonrası Türkiye'nin Rusya kararı

Mahkeme Başkanı'ndan Ömer Faruk Kavurmacı'ya sert çıkış! 'İsterseniz ineğe tapın'

Mahkeme Başkanı'ndan Ömer Faruk Kavurmacı'ya sert çıkış! 'İsterseniz ineğe tapın'

Sürpriz satıştan sonra Hürriyet’te art arda istifalar

Sürpriz satıştan sonra Hürriyet’te art arda istifalar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.