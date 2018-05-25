HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Türkiye-ABD Çalışma Grubu açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.05.2018 22:55 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanlığı: - "(Türkiye-ABD Çalışma Grubu) Taraflar, Münbiç’te güvenlik ve istikrarın sağlanması hususunda yürütecekleri iş birliği için bir yol haritasının ana hatlarını belirlemiştir"

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye-ABD Çalışma Grubu'nun Menbiç’te güvenlik ve istikrarın sağlanması hususunda yürütecekleri iş birliği için bir yol haritasının ana hatlarını belirlediğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Suriye konulu Türkiye-ABD Çalışma Grubu'nun Suriye ve her iki tarafı ilgilendiren diğer iş birliği konularında sürmekte olan görüşmelere devam etmek amacıyla bugün Ankara'da toplandığı belirtildi.

"Taraflar, Münbiç’te güvenlik ve istikrarın sağlanması hususunda yürütecekleri iş birliği için bir yol haritasının ana hatlarını belirlemiştir." ifadesi kullanılan açıklamada, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun Çalışma Grubu'nun tavsiyelerini değerlendirmek üzere 4 Haziran'da bir araya geleceği kaydedildi.

PARTNER20 yıllık araçları böyle değişti! Gözlerine inanamadılar20 yıllık araçları böyle değişti! Gözlerine inanamadılar
Bekir Bozdağ'dan Muharrem İnce'ye sert tepki: TRT üzerinden manipülasyon yapmak istiyorBekir Bozdağ'dan Muharrem İnce'ye sert tepki: TRT üzerinden manipülasyon yapmak istiyor
Manisa'da sağanak, yolları göle çevirdiManisa'da sağanak, yolları göle çevirdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Dışişleri Bakanlığı Türkiye-ABD Çalışma Grubu

En Çok Okunan Haberler

AK Parti'nin ek gösterge vaadi maaşları arttıracak!

AK Parti'nin ek gösterge vaadi maaşları arttıracak!

Kastamonu'nun Azdavay İlçesi'nde dolu yağışı ilçeyi beyaza bürüdü

Kastamonu'nun Azdavay İlçesi'nde dolu yağışı ilçeyi beyaza bürüdü

24 Haziran seçim sonuçları için son anket! Partilerin ve Cumhurbaşkanı adaylarının oy oranları açıklandı

24 Haziran seçim sonuçları için son anket! Partilerin ve Cumhurbaşkanı adaylarının oy oranları açıklandı

Bayram tatili 9 gün olacak mı? Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş'tan açıklama

Bayram tatili 9 gün olacak mı? Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş'tan açıklama

Meral Akşener'in Kayseri mitinginde ilginç anlar: Sarı tişörtlü kardeşim cebinde kaç para var?

Meral Akşener'in Kayseri mitinginde ilginç anlar: Sarı tişörtlü kardeşim cebinde kaç para var?

Suriyeliler akın akın gidiyor ama Muharrem İnce seçilirse dönemeyecekler

Suriyeliler akın akın gidiyor ama Muharrem İnce seçilirse dönemeyecekler

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Hakkari'de gece yarısı patlama sesleri duyuldu!

Hakkari'de gece yarısı patlama sesleri duyuldu!

Beşiktaş’ta korku dolu anlar! Tekne iskeleye çarptı: 3 yaralı

Beşiktaş’ta korku dolu anlar! Tekne iskeleye çarptı: 3 yaralı

Bekir Bozdağ'dan Muharrem İnce'ye sert tepki: TRT üzerinden manipülasyon yapmak istiyor

Bekir Bozdağ'dan Muharrem İnce'ye sert tepki: TRT üzerinden manipülasyon yapmak istiyor

Türkiye ve ABD arasında Menbiç için yol haritası belirlendi! Bakanlar 4 Haziran'de ABD'de buluşacak

Türkiye ve ABD arasında Menbiç için yol haritası belirlendi! Bakanlar 4 Haziran'de ABD'de buluşacak

Gökçek ailesine yakın isim, İYİ Parti'de yönetici oldu

Gökçek ailesine yakın isim, İYİ Parti'de yönetici oldu

Melih Gökçek twitter'da isyan etti: Kesin bi pu...k var, yalan mı?

Melih Gökçek twitter'da isyan etti: Kesin bi pu...k var, yalan mı?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.