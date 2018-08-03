Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile ABD Ticaret Odası tarafından düzenlenen Türkiye-ABD İktisadi İlişkileri İstişare Toplantısı'na katıldı.
TOBB ve ABD Ticaret Odası ev sahipliğinde TOBB İkiz Kuleler'de düzenlenen toplantı, Apple, Boeing, IBM, Microsoft gibi firmaların da aralarında bulunduğu yaklaşık 30 ABD şirketinin temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşti.
Toplantı, görüntü ve fotoğraf alınmasının ardından basına kapalı devam etti.
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