Türkiye-ABD iş birliğine karşı YPG/PKK-Esed yakınlaşması

RAKKA/HASEKE/ANKARA (AA) - LEVENT TOK / ADHAM KAKO - YPG/PKK'nın Suriye'nin kuzeyinden çıkartılması için Türkiye'nin ABD ile yürüttüğü iş birliği, terör örgütünü Beşşar Esed rejimiyle yakınlaşmaya yöneltti. YPG/PKK, Haseke ve Rakka'da tutunabilmek için Esed'in desteğini arıyor.

Türkiye ve ABD'nin, 4 Haziran'da Münbiç ilçesinin terör örgütü YPG/PKK'dan arındırılması konusundaki yol haritası üzerinde anlaşması, YPG/PKK'yı Esed rejimi ile yakınlaşmaya ve iş birliği arayışına itti.

Türkiye-ABD iş birliğinin Suriye'de Münbiç'ten sonra Fırat Nehri'nin doğusunda YPG/PKK'nın işgalindeki bölgelere taşınması ihtimaline karşın resmi bir kalkana ihtiyaç duyan YPG/PKK, rejimle görüşmelere başladı.

Suriye'deki güvenilir kaynakların AA'ya verdiği bilgiye göre, Rakka ve Haseke illerinde toprak işgalini sürdürmek isteyen örgüt, Esed rejimiyle şartları müzakere ediyor.

Yaklaşık bir haftadır devam eden müzakerelerde, YPG/PKK'nın işgal ettiği Yarubiye, Simelka ve Derbesiye sınır kapıları ile petrol sahalarını rejime devredileceği konusunun ele alındığı, örgüt üyelerinin rejim ordusuna katılacağı ifade ediliyor.