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Türkiye-ABD iş birliğine karşı YPG/PKK-Esed yakınlaşması

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.07.2018 14:16 | Son Güncelleme

YPG-PKK, Münbiç'teki Türkiye-ABD iş birliğinin Fırat Nehri'nin doğusuna taşınma ihtimali karşısında yeni arayışlara yöneldi - Terör örgütü, Esed rejimiyle Rakka ve Haseke'deki işgalini sürdürecek şartları müzakere ediyor - Pazarlık masasında, örgütün toprak kontrolünü sürdürme şartıyla petrol sahaları ve Irak sınırındaki kapıları rejime devri gibi konular yer alıyor

RAKKA/HASEKE/ANKARA (AA) - LEVENT TOK / ADHAM KAKO - YPG/PKK'nın Suriye'nin kuzeyinden çıkartılması için Türkiye'nin ABD ile yürüttüğü iş birliği, terör örgütünü Beşşar Esed rejimiyle yakınlaşmaya yöneltti. YPG/PKK, Haseke ve Rakka'da tutunabilmek için Esed'in desteğini arıyor.

Türkiye ve ABD'nin, 4 Haziran'da Münbiç ilçesinin terör örgütü YPG/PKK'dan arındırılması konusundaki yol haritası üzerinde anlaşması, YPG/PKK'yı Esed rejimi ile yakınlaşmaya ve iş birliği arayışına itti.

Türkiye-ABD iş birliğinin Suriye'de Münbiç'ten sonra Fırat Nehri'nin doğusunda YPG/PKK'nın işgalindeki bölgelere taşınması ihtimaline karşın resmi bir kalkana ihtiyaç duyan YPG/PKK, rejimle görüşmelere başladı.

Suriye'deki güvenilir kaynakların AA'ya verdiği bilgiye göre, Rakka ve Haseke illerinde toprak işgalini sürdürmek isteyen örgüt, Esed rejimiyle şartları müzakere ediyor.

Yaklaşık bir haftadır devam eden müzakerelerde, YPG/PKK'nın işgal ettiği Yarubiye, Simelka ve Derbesiye sınır kapıları ile petrol sahalarını rejime devredileceği konusunun ele alındığı, örgüt üyelerinin rejim ordusuna katılacağı ifade ediliyor.

Kaynaklar, YPG/PKK'lı teröristlerin rejimde askerlik yapmış gibi dikkate alınması şartının da müzakere masasında olduğunu dile getiriyor.

Haseke'deki yerel kaynaklar, Şam ve Haseke'de bir araya gelen örgüt ve rejim heyetlerinin ilk etapta, Haseke’de terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın posterlerinin kaldırılması konusunda anlaştığını belirtiyor.

Anlaşmanın sağlanması halinde YPG/PKK, rejimin resmi kalkanını kullanarak Türkiye'nin Fırat Nehri'nin doğusuna geçmesini engellemeyi planlıyor.

Terör örgütü halihazırda Suriye'nin kuzeyinde Fırat Nehri'nin doğusundaki Rakka, Haseke illeri ile Deyrizor ilinin kuzey ve doğu kırsalındaki bölgeleri işgal ediyor.

AA'nın harita alan ölçümlerine göre, Türkiye'nin Zeytin Dalı Harekatı ile Afrin'den çıkarılmasının ardından, örgüt hala ülkenin yaklaşık dörtte birini işgal altında tutuyor.

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Anahtar Kelimeler:
Deyrizor Rakka YPG/PKK

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